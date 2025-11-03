Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiev phủ nhận Pokrovsk bị vây, chỉ huy tình báo Ukraine trực tiếp ra trận

Quân sự

Kiev phủ nhận Pokrovsk bị vây, chỉ huy tình báo Ukraine trực tiếp ra trận

Kiev phủ nhận quân đội Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk; tướng Budanov, Giám đốc cơ quan tình báo quân đội, đích thân chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ở mặt trận.

Tiến Minh
Chính phủ Ukraine bác bỏ tuyên bố của Điện Kremlin, rằng Quân đội Ukraine (AFU) đang bị bao vây ở thành phố Pokrovsk, nhưng thừa nhận tình hình khó khăn ở hướng này. Tổng thống Zelensky, tuyên bố Quân đội Nga (RFAF) đã giành được chỗ đứng ở Pokrovsk, nhưng nhấn mạnh, Moskva vẫn chưa "đạt được mục tiêu mong đợi".
Chính phủ Ukraine bác bỏ tuyên bố của Điện Kremlin, rằng Quân đội Ukraine (AFU) đang bị bao vây ở thành phố Pokrovsk, nhưng thừa nhận tình hình khó khăn ở hướng này. Tổng thống Zelensky, tuyên bố Quân đội Nga (RFAF) đã giành được chỗ đứng ở Pokrovsk, nhưng nhấn mạnh, Moskva vẫn chưa "đạt được mục tiêu mong đợi".
Một số binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong các cuộc phỏng vấn với các hãng truyền thông như BBC, phủ nhận việc AFU bị lực lượng Nga bao vây trong một "lò lửa" ở Pokrovsk, nhưng thừa nhận rằng các tuyến đường dẫn đến Pokrovsk đã trở nên "cực kỳ nguy hiểm" và UAV của Nga đã chặn các lối vào và ra. "Có lẽ đó là lý do tại sao người Nga tuyên bố họ đã bao vây Pokrovsk, mặc dù thành phố này thực tế không bị bao vây!".
Một số binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong các cuộc phỏng vấn với các hãng truyền thông như BBC, phủ nhận việc AFU bị lực lượng Nga bao vây trong một "lò lửa" ở Pokrovsk, nhưng thừa nhận rằng các tuyến đường dẫn đến Pokrovsk đã trở nên "cực kỳ nguy hiểm" và UAV của Nga đã chặn các lối vào và ra. "Có lẽ đó là lý do tại sao người Nga tuyên bố họ đã bao vây Pokrovsk, mặc dù thành phố này thực tế không bị bao vây!".
Giới lãnh đạo AFU rất coi trọng Pokrovsk. Ngoài việc tăng cường quân số và nguồn lực, Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky đã triệu tập một cuộc họp của các sĩ quan cấp lữ đoàn trở lên tại Pokrovsk vào ngày 30/10; đây là cuộc họp thứ hai trong tháng.
Giới lãnh đạo AFU rất coi trọng Pokrovsk. Ngoài việc tăng cường quân số và nguồn lực, Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky đã triệu tập một cuộc họp của các sĩ quan cấp lữ đoàn trở lên tại Pokrovsk vào ngày 30/10; đây là cuộc họp thứ hai trong tháng.
Tại cuộc họp, tướng Syrsky nghiêm khắc nhấn mạnh rằng, bất kỳ chỉ huy nào lơ là nhiệm vụ hoặc che giấu vấn đề, sẽ bị chính ông đưa ra tòa án binh. Các chỉ huy không dám chịu trách nhiệm, hoặc sức khỏe không cho phép, nên tự nguyện từ chức.
Tại cuộc họp, tướng Syrsky nghiêm khắc nhấn mạnh rằng, bất kỳ chỉ huy nào lơ là nhiệm vụ hoặc che giấu vấn đề, sẽ bị chính ông đưa ra tòa án binh. Các chỉ huy không dám chịu trách nhiệm, hoặc sức khỏe không cho phép, nên tự nguyện từ chức.
Trước đó, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng, lý do chính khiến RFAF xâm nhập thành công Pokrovsk, là do một chỉ huy Ukraine đã cung cấp thông tin tình báo sai lệch, báo cáo vùng xám là khu vực kiểm soát, khiến Bộ Tổng tham mưu AFU đánh giá sai tình hình. RFAF đã phát hiện và nắm bắt cơ hội xâm nhập thành công, tạo ra bước đột phá.
Trước đó, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng, lý do chính khiến RFAF xâm nhập thành công Pokrovsk, là do một chỉ huy Ukraine đã cung cấp thông tin tình báo sai lệch, báo cáo vùng xám là khu vực kiểm soát, khiến Bộ Tổng tham mưu AFU đánh giá sai tình hình. RFAF đã phát hiện và nắm bắt cơ hội xâm nhập thành công, tạo ra bước đột phá.
Đây không phải là lần đầu tiên sự cố như vậy xảy ra. Tình huống tương tự cũng tồn tại trong cả quân đội Nga và Ukraine, nhưng đối với AFU, tác hại của việc làm giả thông tin tình báo quân sự còn lớn hơn. Hiện Ukraine đang ở thế phòng thủ chiến lược, và mặc dù sẽ không sụp đổ hoàn toàn, nhưng bất kỳ vấn đề nào phát sinh cũng sẽ là vấn đề lớn.
Đây không phải là lần đầu tiên sự cố như vậy xảy ra. Tình huống tương tự cũng tồn tại trong cả quân đội Nga và Ukraine, nhưng đối với AFU, tác hại của việc làm giả thông tin tình báo quân sự còn lớn hơn. Hiện Ukraine đang ở thế phòng thủ chiến lược, và mặc dù sẽ không sụp đổ hoàn toàn, nhưng bất kỳ vấn đề nào phát sinh cũng sẽ là vấn đề lớn.
Không chỉ có tướng Syrsky trực tiếp ở mặt trận Pokrovsk để đốc chiến, theo Đài phát thanh công cộng quốc gia Ukraine (Suspilne), đưa tin rằng người đứng đầu Cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU), tướng Budanov, hiện cũng đang ở gần Pokrovsk, đích thân chỉ đạo các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm của cơ quan này.
Không chỉ có tướng Syrsky trực tiếp ở mặt trận Pokrovsk để đốc chiến, theo Đài phát thanh công cộng quốc gia Ukraine (Suspilne), đưa tin rằng người đứng đầu Cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU), tướng Budanov, hiện cũng đang ở gần Pokrovsk, đích thân chỉ đạo các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm của cơ quan này.
Vào ngày 30/10, Lực lượng đặc nhiệm GRU và Không quân Lục quân AFU, đã thực hiện thành công một chiến dịch tấn công đường không phức tạp gần Pokrovsk. Các video trực tuyến cho thấy, có ít nhất hai trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất đã tham gia, chở lực lượng đặc nhiệm vào khu vực được Nga tuyên bố là đã kiểm soát, với mục tiêu chiếm lại các tuyến đường chính ra vào Pokrovsk.
Vào ngày 30/10, Lực lượng đặc nhiệm GRU và Không quân Lục quân AFU, đã thực hiện thành công một chiến dịch tấn công đường không phức tạp gần Pokrovsk. Các video trực tuyến cho thấy, có ít nhất hai trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất đã tham gia, chở lực lượng đặc nhiệm vào khu vực được Nga tuyên bố là đã kiểm soát, với mục tiêu chiếm lại các tuyến đường chính ra vào Pokrovsk.
Trong video, trực thăng Black Hawk đã bay ở độ cao cực thấp để tránh sự phát hiện của quân Nga. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa thấy bất kỳ thông tin về tổn thất trực thăng nào của Ukraine trong chiến dịch này. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm đổ bộ xuống không có may mắn như vậy, khi đã bị UAV FPV của Nga truy sát và tiêu diệt hoàn toàn.
Trong video, trực thăng Black Hawk đã bay ở độ cao cực thấp để tránh sự phát hiện của quân Nga. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa thấy bất kỳ thông tin về tổn thất trực thăng nào của Ukraine trong chiến dịch này. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm đổ bộ xuống không có may mắn như vậy, khi đã bị UAV FPV của Nga truy sát và tiêu diệt hoàn toàn.
Dự luận đang đặt dấu hỏi, tại sao GRU lại tiến hành một chiến dịch đổ bộ đường không mạo hiểm ở Pokrovsk? Bên cạnh hỏa lực phòng không mặt đất và máy bay chiến đấu của Nga, thì UAV FPV trong tay bộ binh Nga cũng là một mối đe dọa rất lớn. Những hoạt động vào sau lưng một đối thủ như Nga thực sự quá nguy hiểm.
Dự luận đang đặt dấu hỏi, tại sao GRU lại tiến hành một chiến dịch đổ bộ đường không mạo hiểm ở Pokrovsk? Bên cạnh hỏa lực phòng không mặt đất và máy bay chiến đấu của Nga, thì UAV FPV trong tay bộ binh Nga cũng là một mối đe dọa rất lớn. Những hoạt động vào sau lưng một đối thủ như Nga thực sự quá nguy hiểm.
Mặc dù Tổng thống Zelensky và một số lãnh đạo khác bày tỏ sự lạc quan, tình hình ở Pokrovsk vẫn nằm trong tầm kiểm soát của AFU và cho rằng, RFAF đã mất hàng chục nghìn quân chỉ trong hơn một năm, nhưng chỉ tiến được 7 km. Tuy nhiên, xét đến sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên, người ta không khỏi lo lắng liệu Pokrovsk có thất thủ hay không?
Mặc dù Tổng thống Zelensky và một số lãnh đạo khác bày tỏ sự lạc quan, tình hình ở Pokrovsk vẫn nằm trong tầm kiểm soát của AFU và cho rằng, RFAF đã mất hàng chục nghìn quân chỉ trong hơn một năm, nhưng chỉ tiến được 7 km. Tuy nhiên, xét đến sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên, người ta không khỏi lo lắng liệu Pokrovsk có thất thủ hay không?
Theo kênh Deep State, có mối quan hệ với GRU, kênh liên lạc giữa lực lượng Ukraine tại Pokrovsk và hậu phương “vẫn rộng 10 km”. Quân đội Ukraine ở tiền tuyến cũng tuyên bố rằng con đường này dù nguy hiểm, nhưng vẫn “có thể sử dụng được”.
Theo kênh Deep State, có mối quan hệ với GRU, kênh liên lạc giữa lực lượng Ukraine tại Pokrovsk và hậu phương “vẫn rộng 10 km”. Quân đội Ukraine ở tiền tuyến cũng tuyên bố rằng con đường này dù nguy hiểm, nhưng vẫn “có thể sử dụng được”.
Dựa trên những kinh nghiệm trước đây, ngay cả trong trường hợp xấu nhất, AFU cũng sẽ không bị RFAF “kéo vó” hoàn toàn và sẽ rút lui trước khi vòng vây hoàn tất. Hơn nữa, Pokrovsk hiện chỉ đang trong tình trạng bị bao vây một phần; ngay cả khi RFAF chiếm được Pokrovsk, điều đó cũng không đủ để làm rung chuyển toàn bộ mặt trận.
Dựa trên những kinh nghiệm trước đây, ngay cả trong trường hợp xấu nhất, AFU cũng sẽ không bị RFAF “kéo vó” hoàn toàn và sẽ rút lui trước khi vòng vây hoàn tất. Hơn nữa, Pokrovsk hiện chỉ đang trong tình trạng bị bao vây một phần; ngay cả khi RFAF chiếm được Pokrovsk, điều đó cũng không đủ để làm rung chuyển toàn bộ mặt trận.
Việc cả tướng Syrsky và Budanov có mặt tại mặt trận Pokrovsk, có thể thấy Kiev đang tích cực triển khai các biện pháp, và nếu họ có thể cầm cự đến giữa tháng 11, ranh giới do Điện Kremlin vạch ra, họ có thể vượt qua được và gây ra thương vong nặng nề cho quân đội Nga.
Việc cả tướng Syrsky và Budanov có mặt tại mặt trận Pokrovsk, có thể thấy Kiev đang tích cực triển khai các biện pháp, và nếu họ có thể cầm cự đến giữa tháng 11, ranh giới do Điện Kremlin vạch ra, họ có thể vượt qua được và gây ra thương vong nặng nề cho quân đội Nga.
Rõ ràng là Ukraine đã không triển khai toàn bộ lực lượng hiện có đến Pokrovsk như Nga đã làm. Chỉ phòng thủ thụ động không phải là phong cách của AFU. Giống như khi họ tấn công Kursk, AFU dường như đang lên kế hoạch cho một động thái lớn khác. (Nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Sputnik
Rõ ràng là Ukraine đã không triển khai toàn bộ lực lượng hiện có đến Pokrovsk như Nga đã làm. Chỉ phòng thủ thụ động không phải là phong cách của AFU. Giống như khi họ tấn công Kursk, AFU dường như đang lên kế hoạch cho một động thái lớn khác. (Nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Sputnik
Tiến Minh
Sina
Link bài gốc Copy link
https://k.sina.cn/article_5158759582_1337c6c9e020016q9q.html?from=mil
#Trực thăng Black Hawk #đặc nhiệm Ukraine #quân Ukraine bị bao vây #Pokrovsk #giám đốc tình báo Ukraine #tướng Kirill Budanov

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT