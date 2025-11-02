Hà Nội

Cổ "túi khí" Pokrovsk đang thu hẹp lại, tình báo Ukraine tập kích thất bại

Quân sự

Cổ "túi khí" Pokrovsk đang thu hẹp lại, tình báo Ukraine tập kích thất bại

Cổ “túi khí” đang thu hẹp lại, các đơn vị xung kích Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Pokrovsk; nỗ lực giải cứu của tình báo Ukraine thất bại.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga cho biết, Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến công quyết liệt vào khu vực nội đô thành phố Pokrovsk, khi mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc thành phố. Tính đến sáng nay, các nhóm tấn công của RFAF đã tiến đến vùng ngoại ô phía bắc của thành phố, thuộc khu định cư Dinasovy.
Các đơn vị tấn công của Cụm quân Trung tâm đã tiến công từ đường Shmidta ở phía bắc thành phố, cách khu định cư Dinasovy khoảng một km rưỡi và củng cố vị trí trên đường Molodezhnaya, thuộc vùng ngoại ô phía bắc của Pokrovsk.
Nhờ các hoạt động tiến công trên, quân Nga đã thu hẹp hơn nữa “cổ túi khí” mà họ thiết lập ở ngoại ô phía bắc Pokrovsk bên cánh trái (theo hướng tiến công của RFAF) và các đơn vị tiền phương ở phía thị trấn Rodinsky bên cánh phải. Hiện tại, quân Nga đang củng cố vị trí mà họ mới kiểm soát.
“Các đơn vị xung kích của quân đội Nga, đã tiến 1,5 km vào khu vực Dinasovy Posyolok và đến vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk. Các vị trí mới đã được chiếm giữ trong các khu dân cư dưới hỏa lực của đối phương”, trang Military Review cho biết.
Kênh Rybar cho biết về một chiến thắng của RFAF ở Pokrovsk đang đến. Ngày hôm qua, sau khi Kiev phớt lờ đề nghị của Moscow, cho phép các nhà báo nước ngoài vào thành phố và cho phép quân phòng thủ Ukraine tại Pokrovskhạ vũ khí, thì quân Nga đã bắt đầu tiêu diệt nhóm quân Ukraine tại đây.
Kênh Military Summary cho biết, quân Ukraine ban đầu hoạt động theo từng nhóm nhỏ, được cho là đã bắt đầu tập hợp ở phía tây bắc thành phố để cố gắng phá vỡ vòng vây. Nhưng họ không ngờ sẽ gặp phải bãi mìn, khi họ đã cố gắng đột phá về phía làng Gryshyne.
Kết quả là nhiều binh lính Ukraine vừa rút khỏi thành phố Pokrovsk, đã bị mắc kẹt trong một bãi mìn gần sông Grishinka. Lúc này, các UAV FPV của Nga liên tục xuất hiện trên đầu và bắt đầu tấn công vào lính Ukraine, bằng cách đâm thẳng vào họ, hoặc thả lựu đạn từ trên không, gây thương vong nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, quân Ukraine được quan sát thấy đang rút từ khu đô thị Mirnohrad, đầu tiên là đến khu đô thị Pokrovsk, rồi sau đó hướng đến cùng một "nút thắt" (hành lang hẹp) mà lực lượng Nga đã giăng ra. Lực lượng Ukraine tiếp viện qua thành phố cũng phải qua lối này.
Tuy nhiên, việc rải mìn dày đặc của Nga được thực hiện từ xa, bao gồm cả thả bom bằng UAV FPV, đang ngăn cản "mong muốn" này trở thành hiện thực. Hiện quân Ukraine nghi ngờ rằng, chính "nút thắt" này đã được quân Nga để lại, nhằm tiêu diệt quân phòng thủ Ukraine đang tìm cách trốn thoát khỏi Pokrovsk.
Hiện tại, hỏa lực từ UAV, pháo binh, súng cối, lính bắn tỉa của RFAF đang hoạt động tại các vị trí khắp cả ở khu đô thị Pokrovsk và Mirnohrad. Kênh RVvoenkory cho biết, chỉ sau một đêm, một số đường phố và dãy nhà trong khu vực đô thị này đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Các bức tường của “lò hơi” được mở rộng, và bản thân miệng "túi khí" cũng thu hẹp lại.
Trong khi đó, các nỗ lực nhằm phá vây cho lực lượng phòng thủ Ukraine ở phía trong thành phố Pokrovsk vẫn chưa dừng lại. Kênh ZOV Military cho biết, giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Pokrovsk và AFU nỗ lực giải cứu nhóm binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây, nhưng bất thành.
Cụ thể, 2 trực thăng UH-60 của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã bí mật đổ bộ nhóm đặc nhiệm xuống vùng ngoại ô phía tây thành phố, gần cụm công nghiệp và các vị trí của lực lượng Moscow tại Pokrovsk. Nhưng thật không may, toàn bộ các tay súng đã bị RFAF loại khỏi vòng chiến.
Theo kênh AMK Mapping, dựa trên dữ liệu định vị địa lý thu thập được về các cuộc tấn công bằng UAV FPV của Nga vào nhóm đặc nhiệm GUR, cùng với việc phân tích thêm các cảnh quay, giờ đây có thể suy ra nơi những người lính Ukraine đã đột nhập sau khi được trực thăng thả xuống phía sau phòng tuyến đối phương.
Một nhóm 11 đặc nhiệm GUR được thả xuống và chia thành hai tốp. Trong đó, 5 người chạy về phía bìa rừng cạnh trục đường O0525 rồi về phía trạm xăng ở rìa cụm công nghiệp. Ba người bị trúng UAV sau khi bị kẹt trong rừng, và 2 người sống sót đã cố gắng chạy đến trạm xăng nhưng bị 1 UAV khác đánh trúng khi băng qua cánh đồng.
Sáu người lính chạy về phía nam từ điểm hạ cánh và tách ra khi họ đến gần khu công nghiệp. Bốn người chạy về phía tây nam vào rừng hướng tới trạm biến áp, nhưng 3 người đã bị UAV loại bỏ. Người lính thứ tư đã trốn thoát trở lại bìa rừng trước khi cũng bị UAV tập kích khi đang trốn dưới gốc cây.
Về phần hai binh sĩ còn lại trong nhóm này, họ đã đột nhập được vào tòa nhà đầu tiên của cụm công nghiệp và trốn trong một căn phòng ở tầng trệt. Ba UAV sau đó bay vào qua cửa sổ, và hai chiếc đã trúng đích.
Vì vậy, với tất cả thông tin này, có vẻ như cả 11 lính đặc nhiệm GRU được điều đến giải cứu, đều đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tập kích bằng UAV này. Việc sơ tán những người sống sót là rất khó xảy ra, do họ hiện diện sau phòng tuyến của RFAF, và nhiều khả năng họ sẽ bị bắt giữ.
Trong khi đó, chỉ huy các đơn vị AFU tại Pokrovsk và Myrnohrad tiếp tục yêu cầu rút khỏi "vạc dầu" đang dần khép lại, nhất là khi điểm nghẽn đã trở nên ngày càng hẹp. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tin rằng nếu ông "nhượng bộ" ngay bây giờ, thì quân Ukraine sẽ ồ ạt rời khỏi các khu định cư khác vào ngày mai. Vì vậy, số phận của các đơn vị đồn trú tại Pokrovsk và Myrnohrad đã được định đoạt. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Readovka).
Tiến Minh
Topwar
