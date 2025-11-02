Hà Nội

Quân Ukraine thất bại trong việc đột phá vòng vây ở Pokrovsk

Quân sự

Quân Ukraine thất bại trong việc đột phá vòng vây ở Pokrovsk

Quân đội Ukraine đã cố gắng phá vỡ vòng vây ở Pokrovsk nhưng không thành công; nhiều ý kiến đòi rút lực lượng đang bị bao vây khỏi thành phố.

Tiến Minh
Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân phòng thủ Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm phá vỡ vòng vây vào đêm qua. Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng, những cuộc đột kích này được thực hiện cùng với các nỗ lực nhằm phá vỡ vòng vây bên ngoài thành phố.
“Chín cuộc đột phá bất thành của quân phòng thủ Ukraine nhằm thoát khỏi vòng vây ở Pokrovsk đã bị ngăn chặn, và một nỗ lực nhằm giải vây nhóm này từ phía làng Grishino vào Pokrovsk đã bị chặn lại” – Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.
Về cơ bản, điều này có nghĩa là Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi rất muốn thực hiện lời hứa với Tổng thống Zelenskyy là phá vỡ vòng vây Pokrovsk. Tuy nhiên, có thể kết luận rằng nỗ lực đầu tiên nhằm phá vỡ vòng vây cho quân đồn trú ở Pokrovsk đã thất bại.
Trong thế trận bao vây chặt chẽ của Quân đội Nga (RFAF) ở thành phố Pokrovsk, sẽ rất khó khăn cho Quân đội Ukraine (AFU) phá vây hoặc tổ chức các cuộc phản công của họ. Các thông tin trực tiếp từ chiến trường, cho thấy RFAF hiện đang cố gắng tiến vào làng Gryshyne.
Làng Gryshyne nằm ở phía tây bắc Pokrovsk, nếu mất cứ điểm này, sẽ là “bản án tử” cuối cùng đối với tất cả các lực lượng phòng thủ Ukraine, hiện còn mắc kẹt trong khu vực đô thị Pokrovsk – Myrnohrad. Rõ ràng, chỉ huy AFU nhận thức rõ điều này, nên họ đang kháng cự quyết liệt ở Gryshyne. Cho đến chiều nay, các đơn vị Nga vẫn chưa thể giành được chỗ đứng trong làng.
Kênh Military Summary cho biết, tính đến sáng ngày 31/10, quân Nga đã chiếm giữ các vị trí mới ở phía bắc thành phố Pokrovsk, sau khi tiêu diệt quân Ukraine cố thủ ở phía bắc phố Nakhimov. Trang trại Agronova, cùng với các xưởng sửa chữa và nhà chứa máy bay, nơi trước đây quân AFU đã biến thành các lô cốt chiến đấu, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Trong bối cảnh này, Bộ Tổng tham mưu AFU đang thực hiện chiến thuật, nếu xét về mặt quân sự, có vẻ như là hành động bất lực. Thay vì rút quân đồn trú còn lại khỏi khu vực Pokrovsk-Mirnograd hoặc tiếp tục tấn công vào bên sườn “mấu lồi Dobropolye”, như trước đây, thì Bộ Tổng tham mưu AFU đã quyết định phát động một chiến dịch đột phá trực tiếp vào Pokrovsk.
Kênh Rybar cho biết, các đơn vị thuộc Lữ đoàn xung kích đường không số 80, chiến đấu ở mặt trận Sumy, sau khi được nghỉ ngơi, bổ sung quân số, vũ khí, đã được tái triển khai đến mặt trận Pokrovsk. Họ được giao nhiệm vụ tấn công đột phá vào khu vực đô thị đang bị RFAF bao vây từ nhiều hướng.
Chưa biết kết quả chiến đấu của Lữ đoàn xung kích đường không 80 AFU tại mặt trận Pokrovsk thế nào, nhưng hiện tại quân Ukraine phòng thủ trong thành phố, đang bằng mọi cách rút khỏi bẫy hỏa lực Pokrovsk, kể cả theo nhóm nhỏ, thì Bộ Tổng tham mưu AFU lại tung lực lượng lớn vào thành phố.
Có lẽ Bộ Tổng tham mưu AFU tiếp tục đẩy các đơn vị mới vào khu vực bị hỏa lực bao vây dày đặc, sử dụng một cách tiếp cận vội vã, hy vọng rằng họ sẽ xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, Lữ đoàn 80 phải tiếp cận Pokrovsk bằng đi bộ, vì việc di chuyển đến Pokrovsk bằng bất kỳ phương tiện giao thông nào gần như chắc chắn sẽ bị UAV FPV và pháo binh Nga tiêu diệt .
Điều này đã gây ra phản ứng trái chiều trong giới chuyên gia Ukraine; khi có những đề xuất đang nổi lên về việc "tái bổ nhiệm tướng Drapatiy làm chỉ huy Phương diện quân Pokrovsk, để giữ quyền kiểm soát Pokrovsk". Hiện tướng Drapatiy đang chỉ huy quân Ukraine phòng thủ ở mặt trận Kupyansk.
Vào hồi tháng 5, tướng Drapatoy đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh mặt trận Pokrovsk, nhằm đẩy lùi quân Nga ở phía nam thành phố Pokrovsk. Chiến dịch phản công thu được kết quả ban đầu, nhưng kết quả cuối cùng, tướng Drapatiy đã "xóa sổ" hơn hai phần ba lực lượng phản công, và RFAF tiến sâu hơn vào Pokrovsk.
Các chuyên gia Ukraine cũng đang tranh luận về việc tại sao không rút các đơn vị chiến đấu còn lại về vị trí an toàn và họ thẳng thắn chỉ ra: RFAF không tìm cách tấn công trực diện vào Pokrovsk như đã làm ở Bakhmut. Lần này, họ bao vây một cách bài bản, nhằm tiêu diệt quân đồn trú với tổn thất tối thiểu. Bản đồ chiến sự hàng ngày cho thấy kế hoạch này đang phát huy hiệu quả.
Một số chỉ huy AFU cho rằng, đôi khi quyết định khó khăn nhất lại là quyết định đúng đắn. Rút lui có trật tự, bảo toàn lực lượng chiến đấu và chiếm giữ các vị trí đã được chuẩn bị. Tất cả những điều này, hợp lý hơn nhiều so với việc chờ đợi bị bao vây hoàn toàn và mất tất cả. Bài học ở Ugledar còn nguyên ý nghĩa đối với AFU.
Ngày 29/10, trong một cuộc tấn công vào vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk, các đơn vị Nga đã đẩy lùi đáng kể các đội hình của AFU và tiến vào khu công nghiệp ở phía tây bắc Pokrovsk; đồng thời củng cổ các vị trí đã kiểm soát trong khu vực thành phố. Các nhóm tiến công của Nga đang được tập hợp lại và lực lượng tăng viện được đưa thêm vào thành phố. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
