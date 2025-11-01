Hà Nội

Tình hình quân phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk đang xấu đi nhanh chóng

Quân sự

Tình hình quân phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk đang xấu đi nhanh chóng

Tình hình của quân Ukraine phòng thủ trong thành phố Pokrovsk đang xấu đi nhanh chóng, khi quân Nga kiểm soát thêm nhiều khu vực và bắt đầu tập hợp lực lượng.

Tiến Minh
Kênh Readovka của Nga ngày 31/10 cho biết, Quân đội Nga (RFAF) đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine gần tuyến đường sắt, đe dọa bao vây hoàn toàn lực lượng đồn trú của đối phương, nếu Quân đội Ukraine (AFU) ở Pokrovsk không có hành động khẩn cấp.
Ở trung tâm thành phố, các trận đánh đang diễn ra gần khu vực đường ray phía đông nhà ga. Ở phía đông nam thành phố, các nhóm tấn công của Nga đang tiến vào Sobachevka và Gnativka, và giao tranh vẫn đang diễn ra ở làng Rih.
Liên quan đến tình hình ở khu đô thị Myrnohrad (Nga gọi là Dymitrov), các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân 51, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine bằng các xe bọc thép và tấn công vào vùng ngoại ô phía đông của thành phố. Các đơn vị Nga cũng đang tiến vào Myrnohrad từ đầu cầu Novoekonomicheske.
Kênh Readovka đưa tin, đến chiều 31/10, RFAF đã hoàn toàn kiểm soát ngôi làng Rih, phía đông Pokrovsk, gây thêm sức ép vào tình hình vốn đã khó khăn của quân phòng thủ Ukraine trong thành phố. Khu vực đô thị Pokrovsk-Mirograd đang bị quân Nga bao vây nhanh chóng, các hoạt động chiến đấu đồng thời diễn ra tại hai khu đô thị này.
Ở khu vực phía bắc của mặt trận trong khu vực này, quân Nga đã chiếm được làng Volodymyrivka. Trong khi đó, quân Ukraine đã phát động các cuộc phản công từ làng Shakhove. Các cuộc tấn công mạnh mẽ của các nhóm tấn công AFU, cũng đang được quan sát thấy ở phía tây Mayak.
Theo phân tích của các chuyên gia, đây có thể là một nỗ lực của Bộ Tổng tham mưu AFU, nhằm kéo quân Nga khỏi khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad. Tuy nhiên hiện nay, 5 lữ đoàn thủy quân lục chiến của RFAF được tăng cường cho hướng “mấu lồi Dobropolye” và Tập đoàn quân 51 được rút về để tập trung tấn công vào phía đông Pokrovsk.
Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân 51 RFAF đã đè bẹp nỗ lực của quân Ukraine ở “mấu lồi Dobropolye”, để giảm áp lực cho Pokrovsk. Các nguồn tin ủng hộ Kiev bắt đầu suy đoán về sự cần thiết phải ngay lập tức từ bỏ Pokrovsk và Mirnograd, nhưng có lẽ đã quá muộn.
Bất chấp các đợt phản công quyết liệt của đối phương, các đơn vị thủy quân lục chiến RFAF vẫn kiên cường chống trả. Đây đã là ngày thứ năm liên tiếp, các đơn vị tăng viện của AFU, đã liên tục đột kích vào sườn phía tây mũi thọc sâu Dobropolye, hy vọng cắt đứt được “mấu lồi Dobropolye”.
Mặc dù phía Ukraine ban đầu đã đẩy lùi được quân Nga, nhưng vẫn không đủ để tạo ra bước đột phá. Quân Ukraine bị sa lầy ở khu vực Zolotoy Kolodez - Kucherov Yar - Volnoye - Novoye Shakhovo. Kênh Rybar cho biết, quân Nga vẫn giữ vững được Kucherov Yar, mỏ đá Gliny Donbassa, và các khe núi xung quanh, biến chúng thành một tuyến phòng thủ thống nhất.
AFU tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cắt đứt mũi nhọn Dobropolye, các trận đánh cơ động vẫn tiếp diễn. Do tình hình tại khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd xấu đi nghiêm trọng, bởi khu vực này bị RFAF phong tỏa hoàn toàn. Hoạt động tác chiến của AFU ở “mấu lồi Dobropolye”, hiện giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Kênh RVvoenkory cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy, AFU đang tích cực chuẩn bị lực lượng tại làng Gryshyne (phía tây bắc Pokrovsk) và các ngôi làng khác ở phía tây sông Grishinka, để tiến hành một chiến dịch nhằm giải cứu khu vực Pokrovsk - Mirnograd.
Vì vậy, điều quan trọng đối với Bộ Tổng tham mưu AFU hiện nay, là phải cầm chân Tập đoàn quân số 51 càng lâu càng tốt, để ngăn chặn RFAF tăng cường cho Tập đoàn quân số 2 tác chiến ở phía nam Pokrovsk, tiến sâu vào thành phố, nhằm đẩy lùi một cuộc đột phá tiềm tàng của AFU.
Với nhiệm vụ nghi binh, kéo dãn vòng vây của RFAF đã khép chặt khu đô thị Pokrovsk – Myrnohrad, Bộ Tổng tham mưu AFU đã sẵn sàng bỏ qua những tổn thất của Lữ đoàn xung kích đổ bộ đường không số 82 và các lực lượng khác tham gia vào cuộc giao tranh tại Dobropolye. Như vậy, AFU có quá nhiều thứ phải đánh cược.
Xin nhắc lại, một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất ngừng giao tranh ở Pokrovsk trong vài giờ, để truyền thông nước ngoài có thể ghi lại hình ảnh về cuộc bao vây và để Kiev quyết định số phận của quân của họ đồn trú tại Pokrovsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory, Readovka).
Tiến Minh
Topcor
https://topcor.ru/65578-vs-rf-vorvalis-v-mirnograd-i-prodvigajutsja-v-pokrovske.html
#Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #quân Ukraine bị bao vây #quân Ukraine phá vây #Quân đội Ukraine ở Pokrovsk #tình hình Pokrovsk

