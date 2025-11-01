Hà Nội

Tên lửa Nga chặn đường 20.000 quân tiếp viện Ukraine ở làng Gryshyne

Quân sự

Tên lửa Nga chặn đường 20.000 quân tiếp viện Ukraine ở làng Gryshyne

Pokrovsk không còn khả năng cứu vãn! Pháo phản lực Nga chặn đường 20.000 quân tiếp viện Ukraine ở làng Grishne, không cho tiến vào Pokrovsk.

Tiến Minh
Tính đến sáng ngày 29 tháng 10, khu vực do Ukraine kiểm soát nằm trong vòng vây thành phố Pokrovsk càng bị siết chặt hơn nữa. Các báo cáo chiến sự của Nga, cho biết sườn phía bắc theo hướng Pokrovsk – Myrnohrad vẫn là trọng tâm tranh chấp.
Quân đội Ukraine (AFU) đang mở một cuộc phản công dọc theo tuyến Rodinske-Ratsino-Novotoretske. Đồng thời, quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công đa hướng vào cụm đô thị Pokrovsk – Myrnohrad. Ở phía đông Pokrovsk, các lực lượng tiên phong đã kiểm soát Rih và Gnativka, tiến đến vùng ngoại ô phía đông nam của khu đô thị Pokrovsk.
Tại khu đô thị Myrnohrad, Quân đội Nga (RFAF) đã hoàn toàn kiểm soát khu nhà dân thấp tầng, nằm giữa Balakhan và Kozatske; đồng thời mở cuộc tấn công vào quận Damansky. Đại úy Grigory Shapoval, phát ngôn viên bộ phận truyền thông của nhóm "Phương Đông" thuộc AFU, tuyên bố: "Quân Nga đã tiến vào Myrnohrad. Họ không chỉ sử dụng pháo binh và UAV, mà còn cả bộ binh và vũ khí hạng nặng".
Các chỉ huy tiền tuyến của Ukraine, cho biết hai thành phố này đang chìm trong giao tranh đường phố ác liệt và đẫm máu, và họ đã được lệnh giữ vững trận địa và chờ quân tiếp viện. Tuy nhiên, có hai sự thật mà có thể lực lượng phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk và Myrnohrad không biết, đó là.
Thứ nhất, lực lượng tiếp viện mà họ đang rất cần lại hoàn toàn là những đội quân hỗn tạp, thiếu hiệu quả. Truyền thông châu Âu đưa tin, Bộ Tổng tham mưu AFU đang tập hợp quân tuyến hai và một số lực lượng đặc nhiệm tại khu vực làng Gryshyne, nằm ở phía tây bắc vòng vây của quân Nga.
Lực lượng này bao gồm các đơn vị tuyến hai từ nhiều trung đoàn Vệ binh Quốc gia, tiểu đoàn cảnh sát, đơn vị công binh và các lực lượng khác. Cái gọi là “lực lượng đặc nhiệm”, thực chất là các đội giám sát mặt trận, do Tập đoàn quân Azov số 1 điều động.
Sự thật thứ hai là lực lượng hỗn tạp 20.000 quân của Ukraine được tập hợp vội vã, đã bị hỏa lực pháo binh trên không và trên bộ của Nga bao vây chặt chẽ tại phía bắc thành phố Pokrovsk. Trục đường O-0525 từ làng Gryshyne vào Pokrovsk, hiện đã bị UAV trinh sát của Nga giám sát chặt chẽ;
Do vậy bất kỳ sự di chuyển nào của quân tiếp viện Ukraine từ làng Gryshyne vào tăng viện cho Pokrovsk, sẽ ngay lập tức kích hoạt một loạt pháo phản lực tầm xa cũng như UAV FPV của Nga. Đặc biệt, chiến thuật sử dụng UAV FPV phục kích ở ven đường hoặc các địa điểm bí mật, khi phát hiện quân Ukraine trên đường, lập tức kích hoạt UAV FPV tấn công.
Các chiến dịch quy mô lớn của Ukraine cũng sẽ thu hút không quân chiến thuật Nga; bom hạng nặng FAB-500/1500, vũ khí nhiệt áp và bom chùm là cơn ác mộng đối với lực lượng Ukraine. Quân Ukraine ở Gryshyne đã nhiều lần cố gắng đột nhập vào Pokrovsk, nhưng phải chịu tổn thất nặng nề.
Giờ đây, có thể khẳng định Pokrovsk hoàn toàn không còn khả năng cứu vãn. Các nhà bình luận truyền thông châu Âu cho rằng, việc Ukraine triển khai quân tuyến hai quy mô lớn tại làng Gryshyne nhằm hai mục đích: thứ nhất, giúp hơn 5.000 quân Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây ở Pokrovsk thoát ra ngoài - nhưng điều này rõ ràng là rất khó khăn.
Thứ hai, nó phản ánh sự chuẩn bị của Ukraine cho sự sụp đổ của Pokrovsk, khi trong những ngày qua, AFU đã tích cực xây dựng một tuyến phòng thủ mới tại Gryshyne, để ngăn chặn quân Nga tiếp tục tiến về phía tây hướng tới Dnipropetrovsk sau khi chiếm được Pokrovsk.
Kênh Military Summary cho biết, tại khu đô thị Pokrovsk, các đơn vị Ukraine đã bị bao vây hoàn toàn trong 3 ngày. Mọi nỗ lực phá vỡ vòng vây đều thất bại. Hiện RFAF đã đưa các phi công điều khiển UAV FPV vào Pokrovsk và bắt đầu bố trí để săn lùng quân Ukraine.
Khu đô thị Mirnograd hiện là tâm điểm trên mặt trận Pokrovsk, các cuộc tấn công của Tập đoàn quân 51, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF đang được phát động từ mọi hướng để giành được chỗ đứng trong trung tâm. Đồng thời, cũng có báo cáo về những thành công ban đầu của RFAF ở phía bắc thành phố.
Kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), thừa nhận sự hiện diện đông đảo của quân Nga tại Pokrovsk và các chỉ huy lực lượng Kiev báo cáo sai sự thật về tình hình nghiêm trọng ở pháo đài này. "Pokrovsk đang bị áp đảo bởi số lượng binh sĩ Nga", Deep State viết,
Deep State cũng nhận định, RFAF đang lợi dụng điểm yếu của hệ thống phòng thủ ở phía nam thành phố cũng như phát huy tối đa ưu thế về quân số và hỏa lực. Những báo cáo sai lệch từ một số chỉ huy lữ đoàn AFU, đang phòng thủ ở phía nam Pokrovsk, càng làm cho tình hình ở Pokrovsk diễn biến “tệ hơn”.
Hiện tại, ở trung tâm thành phố "không chỉ có hàng trăm lính Nga, họ còn phục kích bất kỳ sự di chuyển nào, rải mìn, giao tranh với các đơn vị Ukraine ở phía sau như tác chiến điện tử, điều khiển Ukraine, súng cối…). Các đơn vị vận hành UAV Nga đã tiến vào phía nam thành phố và đang tích cực hoạt động", DeepState cho biết. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Deep State).
Tiến Minh
Topcor
