Xã hội

Giáo viên dạy lái xe ở Hải Phòng kịp ngăn người phụ nữ định nhảy cầu

Khi đi qua cầu Hiệp, phát hiện một phụ nữ trèo qua lan can cầu, có ý định tự tử, nam giáo viên dạy lái xe đã kịp thời cùng người dân kéo nạn nhân lên an toàn.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 12/9, khi đi qua cầu Hiệp (thuộc xã Hồng Châu, TP. Hải Phòng), anh Vũ Đình Kiên (SN 1990, trú tại xã Trần Phú, TP. Hải Phòng), là giáo viên dạy lái xe, phát hiện một phụ nữ trèo qua lan can cầu, có ý định tự tử.

76655.jpg
Chị T tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, anh Kiên nhanh chóng dừng xe, phối hợp cùng người dân kéo nạn nhân lên an toàn rồi đưa về trụ sở Công an xã Hồng Châu để chăm sóc, ổn định tinh thần.

Tại trụ sở, lực lượng Công an xã Hồng Châu đã trực tiếp động viên, khuyên can, kiên trì trò chuyện, giúp người phụ nữ ổn định tâm lý.

Sau khi được chia sẻ, giải thích, chị đã bình tĩnh trở lại và hứa từ bỏ ý định dại dột.

Qua xác minh, chị tên là N.T.H.T. (SN 1994, trú tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên). Chị T. cho biết do hoàn cảnh bế tắc, tinh thần không ổn định nên nảy sinh ý định dại dột, đi bộ lên cầu Hiệp với mục đích tự tử.

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi được Công an xã Hồng Châu tận tình động viên, tháo gỡ vướng mắc trong suy nghĩ, chị T. đã dần ổn định tâm lý. Gia đình chị cũng đã có mặt tại trụ sở để động viên và đưa chị trở về nhà.

