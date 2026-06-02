Kịch bản cho 3 đội V-League đang trốn 1,5 suất xuống hạng

V-League 2025/26 chứng kiến cuộc đua trụ hạng hy hữu và kịch tính bậc nhất lịch sử giải đấu khi có tới 3 đội nhóm cuối cùng điểm trước lượt trận cuối cùng.

Vòng 25 V-League vừa qua không chỉ chứng kiến màn đăng quang giàu cảm xúc của nhà vô địch - Công an Hà Nội FC, mà còn đưa 3 đội bóng đua trụ hạng vào một kịch bản thú vị, khó lường.

Theo đó, cả Đà Nẵng (hiệu số -10), Becamex TP.HCM (hiệu số -14) và PVF-CAND (hiệu số -20) đều đang cùng 21 điểm sau 25/26 vòng đấu. Thứ hạng lúc này chỉ mang tính tạm thời xét trên hiệu số bàn thắng bại toàn giải của mỗi đội. Mọi thứ sẽ chỉ được quyết định tại vòng đấu cuối ngày 7-6 tới.

PVF-CAND (áo xanh) đang cuối bảng xếp hạng vẫn có thể trụ hạng nếu diễn biến vòng 26 có lợi
Theo điều lệ giải, đội xếp cuối bảng sẽ xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới. Đội áp chót phải đá play-off với á quân hạng Nhất 2025/26- CLB Bắc Ninh để tranh suất cuối cùng dự V-League 2026/27. Chính vì vậy, chỉ một điểm số hoặc một bàn thắng cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua trụ hạng.

Ở vòng đấu cuối cùng, Đà Nẵng có lợi thế khi tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hòa Xuân, trong bối cảnh đối thủ đã trụ hạng và không còn sự phục vụ của đội trưởng Doãn Ngọc Tân. Becamex TP.HCM cũng có lợi thế sân nhà khi tiếp HAGL. Trong khi, PVF-CAND làm khách trên sân SLNA.

Mỗi điểm số, bàn thắng tại vòng cuối đều sẽ tác động trực tiếp tới số phận từng đội bóng.

Một kịch bản thú vị đó là kết thúc vòng 26, cả 3 đội vẫn cùng bằng điểm (cùng thắng, cùng hòa, hoặc cùng thua tại vòng này). Khi ấy, đội nào trụ hạng, đội nào xuống hạng hay phải đá play-off sẽ dựa trên kết quả đối đầu trực tiếp giữa nhóm 3 đội, chứ không phải hiệu số bàn thắng bại toàn giải như hiện tại.

Cụ thể, điều lệ giải quy định trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm sẽ xét kết quả đối đầu giữa các CLB theo thứ tự: số điểm, hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng, số bàn thắng sân khách.

Ngoài cuộc đua trụ hạng, vòng cuối V-League 2025/26 còn cuộc cạnh tranh hấp dẫn không kém đó là ngôi vị á quân. Hiện Thể Công Viettel đang hơn Ninh Bình 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại nhỉnh hơn (19 so với 17). Kết quả đối đầu giữa hai đội cân bằng (lượt đi và về cùng hòa 1-1).

Ninh Bình vẫn còn cơ hội soán ngôi nhì nếu thắng Hà Tĩnh, đồng thời Thể Công Viettel thua Công an Hà Nội ở trận đấu cùng giờ. Khi đó, hai đội bằng điểm, bằng đối đầu và hiệu số bàn thắng bại toàn giải sẽ là tiêu chí quyết định.

Lịch thi đấu vòng cuối cùng V-League 2025/26
Theo Băng Tâm/ An Ninh Thủ Đô
Thể thao

Kvaratskhelia hay nhất Champions League

Ở tuổi 25, Kvaratskhelia dẫn dắt PSG chiến thắng, trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng nhờ phong độ đỉnh cao.

Thể thao

Bóng đá Đồng Nai trở lại V-League sau 11 năm chờ đợi

CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức giành quyền thăng hạng V-League 2026-2027

Cơn mưa trắng trời trên sân vận động Bình Phước chiều 30-5 vẫn không thể làm giảm bầu không khí hân hoan trong ngày CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức giành quyền thăng hạng V-League 2026-2027. Sự kiện này cũng đánh dấu việc trở lại của bóng đá Đồng Nai ở sân chơi cao nhất Việt Nam sau 11 năm chờ đợi.

Trong ngày hân hoan này, nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện cuối mùa giải 2024-2025, khi CLB Trường Tươi Đồng Nai gây bất ngờ vì chủ động từ chối cơ hội góp mặt ở V-League do CLB Quảng Nam giải thể.

Thể thao

CLB Thái Lan mà HLV Park Hang-seo vừa nhận lời dẫn dắt có gì đặc biệt?

Sau nhiều năm vắng bóng trên băng ghế huấn luyện, HLV Park Hang-seo bất ngờ nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi FC của Thái Lan.

Việc HLV Park Hang-seo quyết định trở lại công tác huấn luyện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Sau những thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho Kanchanaburi FC – đội bóng đang nuôi tham vọng trở lại Thai League 1.

Đối với nhiều người hâm mộ Việt Nam, Kanchanaburi FC vẫn là cái tên khá xa lạ. Tuy nhiên, đội bóng này lại sở hữu không ít điểm đặc biệt trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan.

