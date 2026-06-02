U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau trận thắng Timor Leste

U19 Việt Nam khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste, tạm dẫn đầu bảng A tại Giải U19 Đông Nam Á 2026, hướng tới các trận đấu tiếp theo.

Trước đối thủ yếu nhất bảng, U19 Việt Nam chỉ mất 2 phút để mở tỉ số nhờ công của Hoàng Công Hậu. Dù vậy, sau bàn thắng sớm, hàng thủ đôi lúc thiếu tập trung và tạo điều kiện cho đối thủ có cơ hội phản công.

Kết quả lượt trận đầu tiên bảng A. Ảnh: AFN

Sang hiệp 2, thể lực suy giảm khiến U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sức ép. Tuy nhiên, sự tỏa sáng đúng lúc của Hoàng Công Hậu với cú đúp muộn đã hoàn tất chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Ở trận đấu sau đó, chủ nhà U19 Indonesia đã phô diễn sức mạnh bằng thắng lợi với tỉ số tương tự 3-0 trước U19 Myanmar.

Cùng bỏ túi 3 điểm tuyệt đối và có chung hiệu số bàn thắng bại là +3, U19 Việt Nam và U19 Indonesia cùng chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng A, trong đó thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đứng trên chủ nhà nhờ hơn chỉ số phụ.

Xếp hạng sau lượt trận đầu tiên tại bảng A. Ảnh: AFN

Với những gì đã diễn ra sau lượt trận đầu tiên, cả U19 Việt Nam lẫn U19 Indonesia đều cho thấy tham vọng lớn khi đang sở hữu những cá nhân nổi bật.

U19 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U19 Myanmar vào ngày 4.6 trước khi bước vào trận đấu được dự báo cực kỳ khó khăn với chủ nhà U19 Indonesia ngày 7.6.

U19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải. Ảnh: VFF

Việc giải chỉ lấy 3 đội đầu bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết buộc U19 Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giành kết quả tốt trong hai trận đấu còn lại tại bảng A.

Theo Vĩnh Hải/ Báo Thể Thao Văn Hóa
Neymar và 'canh bạc khó' của HLV Ancelotti ở tuyển Brazil

Quyết định giữ Neymar dự World Cup 2026 trong hoàn cảnh anh không có thể trạng tốt nhất, chính là nước đi mạo hiểm của HLV Carlo Ancelotti.

Cách đây không lâu, nhiều nguồn tin xác nhận Neymar sẽ không thể thi đấu cùng tuyển Brazil trong các trận giao hữu trước thềm World Cup 2026. Không chỉ vậy, ngôi sao này còn có nguy cơ bỏ lỡ một số trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

HLV Ancelotti không loại Neymar khỏi tuyển Brazil.
Liverpool đàm phán với HLV tiếp theo

Andoni Iraola đang đàm phán về các điều khoản cá nhân với Liverpool khi cả hai bên đều hướng tới việc hoàn tất thương vụ trước thềm World Cup.

HLV Andoni Iraola đang đàm phán các điều khoản cá nhân với Liverpool và cả hai bên đều muốn hoàn tất việc bổ nhiệm ông trước thềm . HLV 43 tuổi người Tây Ban Nha là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng tại Anfield sau khi CLB sa HLV Arne Slot, người đã dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch Premier League mùa 2024 - 2025.

Liverpool đã gửi lời đề nghị ban đầu cho Andoni Iraola, người đã rời Bournemouth tháng trước sau khi dẫn dắt đội bóng cán đích ở vị trí thứ sáu tại Premier League và giành quyền tham dự Europa League mùa tới. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này, với cả hai bên đều hy vọng sẽ sớm đạt được giải pháp trước khi World Cup 2026 khai mạc vào ngày 11-6.

World Cup 2026: FIFA công bố quy định mới nhằm tăng tính hấp dẫn cho trận đấu

FIFA sẽ áp dụng nghiêm ngặt các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ thi đấu tại World Cup 2026.

Ông Pierluigi Collina. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới ngày 31/5, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA kiêm Giám đốc Trọng tài FIFA Pierluigi Collina cho biết, các trọng tài được yêu cầu đặc biệt chú trọng việc bảo đảm trận đấu diễn ra liên tục, hạn chế tối đa các hành vi làm gián đoạn nhịp độ thi đấu. Ông Collina nhấn mạnh, FIFA đang theo đuổi mục tiêu “loại bỏ càng nhiều càng tốt những yếu tố làm gián đoạn tốc độ của trận đấu”.

