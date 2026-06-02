U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau trận thắng Timor Leste

U19 Việt Nam khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste, tạm dẫn đầu bảng A tại Giải U19 Đông Nam Á 2026, hướng tới các trận đấu tiếp theo.

Trước đối thủ yếu nhất bảng, U19 Việt Nam chỉ mất 2 phút để mở tỉ số nhờ công của Hoàng Công Hậu. Dù vậy, sau bàn thắng sớm, hàng thủ đôi lúc thiếu tập trung và tạo điều kiện cho đối thủ có cơ hội phản công.

Kết quả lượt trận đầu tiên bảng A. Ảnh: AFN

Sang hiệp 2, thể lực suy giảm khiến U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sức ép. Tuy nhiên, sự tỏa sáng đúng lúc của Hoàng Công Hậu với cú đúp muộn đã hoàn tất chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Ở trận đấu sau đó, chủ nhà U19 Indonesia đã phô diễn sức mạnh bằng thắng lợi với tỉ số tương tự 3-0 trước U19 Myanmar.

Cùng bỏ túi 3 điểm tuyệt đối và có chung hiệu số bàn thắng bại là +3, U19 Việt Nam và U19 Indonesia cùng chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng A, trong đó thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đứng trên chủ nhà nhờ hơn chỉ số phụ.

Xếp hạng sau lượt trận đầu tiên tại bảng A. Ảnh: AFN

Với những gì đã diễn ra sau lượt trận đầu tiên, cả U19 Việt Nam lẫn U19 Indonesia đều cho thấy tham vọng lớn khi đang sở hữu những cá nhân nổi bật.

U19 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U19 Myanmar vào ngày 4.6 trước khi bước vào trận đấu được dự báo cực kỳ khó khăn với chủ nhà U19 Indonesia ngày 7.6.

U19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải. Ảnh: VFF

Việc giải chỉ lấy 3 đội đầu bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết buộc U19 Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giành kết quả tốt trong hai trận đấu còn lại tại bảng A.