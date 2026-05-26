HLV Chu Đình Nghiêm ký 3 năm với Ninh Bình

Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 20/7 đến 22/8 tại Thái Nguyên với sự góp mặt của 7 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T và Than Khoáng sản Việt Nam.

Mùa giải năm nay đánh dấu sự trở lại của Hà Nội II sau thời gian vắng mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Sự góp mặt của đội bóng Thủ đô không chỉ giúp tăng số lượng đội tham dự mà còn hứa hẹn mang đến những màn cạnh tranh hấp dẫn hơn trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Thái Sơn Bắc tiếp tục là nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VFF

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội có thành tích tốt nhất sau 14 vòng đấu sẽ đăng quang ngôi vô địch, trong khi các vị trí còn lại được xác định dựa trên số điểm giành được và các chỉ số phụ theo quy định.

Giải đấu năm nay tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các thế lực quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam. TP Hồ Chí Minh I vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ sở hữu lực lượng đồng đều cùng nhiều tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Trong nhiều mùa giải gần đây, đội bóng thành phố mang tên Bác luôn duy trì vị thế là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất cả nước.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên T&T được đánh giá là đối thủ đáng gờm sau quá trình đầu tư mạnh mẽ về lực lượng. Đội bóng xứ chè đã có những bước tiến đáng kể trong vài năm trở lại đây và đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng giàu truyền thống.

7 đội bóng dự giải đấu năm 2026. Ảnh: VFF

Hà Nội I và Than Khoáng sản Việt Nam cũng là những cái tên không thể xem thường. Với nền tảng đào tạo trẻ bài bản cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, hai đội bóng này luôn nằm trong nhóm có khả năng tạo bất ngờ ở cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam tiếp tục cho thấy sự ổn định khi sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng, góp phần tạo nên sự cân bằng về chuyên môn giữa các đội tham dự.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa giải 2026 là các câu lạc bộ được đăng ký tối đa ba cầu thủ nước ngoài, trong đó có hai suất dành cho cầu thủ gốc Việt. Quy định này được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, đồng thời giúp các cầu thủ trong nước có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ những đồng đội và đối thủ quốc tế.

Việc mở rộng cơ hội sử dụng ngoại binh cũng được xem là bước đi nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ Việt Nam, tạo điều kiện để các câu lạc bộ nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực và châu lục đang phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ là nơi tranh tài của những đội bóng hàng đầu, Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia. Nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam từng khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế đã trưởng thành từ chính sân chơi này.

Với sự góp mặt của 7 đội bóng cùng những thay đổi tích cực về cơ chế thi đấu và lực lượng, mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.