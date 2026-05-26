HLV Chu Đình Nghiêm ký 3 năm với Ninh Bình

HLV Chu Đình Nghiêm chính thức nói lời chia tay CLB Hải Phòng, sẵn sàng cho hành trình mới với Ninh Bình bằng một hợp đồng có thời hạn 3 năm.

"5 năm là một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ trong quãng thời gian làm việc. Cảm ơn các học trò, các cộng sự luôn giúp đỡ tôi. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc đội bóng Hải Phòng thành công và bền vững", HLV Chu Đình Nghiêm viết trên trang cá nhân.

Đây là lần đầu tiên HLV Chu Đình Nghiêm chính thức lên tiếng về việc chia tay CLB Hải Phòng sau 5 năm gắn bó. Chiến lược gia quê Thanh Hóa "đầu quân" cho CLB Ninh Bình, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp cầm quân, với hợp đồng có thời hạn 3 năm.

HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt đội bóng mới Ninh Bình. Ảnh: CLB Ninh Bình

Đại diện CLB Ninh Bình cho biết, HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt đội bóng và bắt đầu công việc từ ngày 26/5. Nhiệm vụ trước mắt của HLV sinh năm 1972 là giúp Ninh Bình thi đấu tốt 2 trận còn lại của V-League 2025/26, cán đích trong top 3.

Tuy nhiên, việc Ninh Bình kết duyên với HLV Chu Đình Nghiêm là hướng tới những tham vọng lớn cùng kế hoạch dài hơi, trong đó chú trọng xây dựng lối chơi có bản sắc, cạnh tranh ngôi vô địch V-League, Cúp Quốc gia cũng như "tấn công" đấu trường khu vực, châu lục.

Ở một diễn biến khác, trong khi HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt CLB Ninh Bình thì HLV Vũ Tiến Thành rời đội bóng cố đô Hoa Lư để trở lại với HAGL. Trong 2 vòng đấu cuối, nhiệm vụ của ông Thành là giúp đội bóng phố Núi trụ hạng thành công.

Theo Đại Nam/ Vietnamnet
Ông Park Hang-seo làm HLV trưởng đội bóng Thái Lan

Sau hơn 3 năm rời ĐTQG Việt Nam, Park Hang-seo chính thức trở lại với công việc cầm quân khi nhận lời dẫn dắt CLB Kanchanaburi FC tại giải hạng 2 Thái Lan.

Chiều 25/5, đội bóng Thái Lan xác nhận bổ nhiệm chiến lược gia người Hàn Quốc vào vị trí HLV trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đây được xem là bước đi cho thấy tham vọng lớn của Kanchanaburi trong mục tiêu giành vé thăng hạng lên Thai League mùa giải tới.

Ông Park Hang-seo có quãng thời gian thành công với bóng đá Việt Nam, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nước nhà ngay cả khi đã chia tay vị trí huấn luyện viên từ năm 2023 (Ảnh: HLV Park Hang-seo tham gia một trận đấu gây quỹ tại Việt Nam năm 2025).
VFF nhận định về bảng đấu của U17 Việt Nam tại World Cup

Đánh giá về kết quả bốc thăm, PCT VFF - ông Trần Anh Tú cho rằng đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao với sự góp mặt của các đại diện mạnh về thể lực.

Lá thăm của đội tuyển U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026
Tại lễ bốc thăm do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức vào 21h tối qua, đội tuyển U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 đã chính thức xác định được các đối thủ của mình tại bảng G là U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Cuộc đua của 7 đội bóng hàng đầu

Bảy đội bóng hàng đầu sẽ tranh tài tại Giải bóng đá nữ VĐQG 2026, nơi các ứng viên vô địch cạnh tranh quyết liệt cho ngôi hậu quốc gia.

Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 20/7 đến 22/8 tại Thái Nguyên với sự góp mặt của 7 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T và Than Khoáng sản Việt Nam.

Mùa giải năm nay đánh dấu sự trở lại của Hà Nội II sau thời gian vắng mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Sự góp mặt của đội bóng Thủ đô không chỉ giúp tăng số lượng đội tham dự mà còn hứa hẹn mang đến những màn cạnh tranh hấp dẫn hơn trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Thái Sơn Bắc tiếp tục là nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VFF

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội có thành tích tốt nhất sau 14 vòng đấu sẽ đăng quang ngôi vô địch, trong khi các vị trí còn lại được xác định dựa trên số điểm giành được và các chỉ số phụ theo quy định.

Giải đấu năm nay tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các thế lực quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam. TP Hồ Chí Minh I vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ sở hữu lực lượng đồng đều cùng nhiều tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Trong nhiều mùa giải gần đây, đội bóng thành phố mang tên Bác luôn duy trì vị thế là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất cả nước.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên T&T được đánh giá là đối thủ đáng gờm sau quá trình đầu tư mạnh mẽ về lực lượng. Đội bóng xứ chè đã có những bước tiến đáng kể trong vài năm trở lại đây và đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng giàu truyền thống.

7 đội bóng dự giải đấu năm 2026. Ảnh: VFF

Hà Nội I và Than Khoáng sản Việt Nam cũng là những cái tên không thể xem thường. Với nền tảng đào tạo trẻ bài bản cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, hai đội bóng này luôn nằm trong nhóm có khả năng tạo bất ngờ ở cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam tiếp tục cho thấy sự ổn định khi sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng, góp phần tạo nên sự cân bằng về chuyên môn giữa các đội tham dự.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa giải 2026 là các câu lạc bộ được đăng ký tối đa ba cầu thủ nước ngoài, trong đó có hai suất dành cho cầu thủ gốc Việt. Quy định này được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, đồng thời giúp các cầu thủ trong nước có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ những đồng đội và đối thủ quốc tế.

Việc mở rộng cơ hội sử dụng ngoại binh cũng được xem là bước đi nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ Việt Nam, tạo điều kiện để các câu lạc bộ nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực và châu lục đang phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ là nơi tranh tài của những đội bóng hàng đầu, Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia. Nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam từng khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế đã trưởng thành từ chính sân chơi này.

Với sự góp mặt của 7 đội bóng cùng những thay đổi tích cực về cơ chế thi đấu và lực lượng, mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

5 điều cần biết về FIFA World Cup 2026™

Chỉ còn một tháng nữa là trận đấu đầu tiên của World Cup mùa hè này khởi tranh, và đã có rất nhiều điều để bàn luận về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.