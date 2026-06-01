Hy hữu 3 đội cùng điểm, V.League nghẹt thở cuộc đua trụ hạng

Cuộc đua trụ hạng V.League đến phút chót, khi Becamex TPHCM, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND đều cạnh tranh quyết liệt, tâm điểm là tinh thần thi đấu.

Becamex TPHCM liệu có vượt qua được cửa khó để ở lại V.League mùa sau?

Kết quả vòng 25 diễn ra chiều 31/5 gần như trùng khớp dự đoán của giới chuyên môn khi PVF-CAND thắng đậm Hải Phòng 3-1, Becamex TPHCM thua 1-2 trên sân Hàng Đẫy trước Công an Hà Nội còn SHB Đà Nẵng chia điểm với Hà Tĩnh.

Bất ngờ lớn nhất có lẽ là việc HAGL đánh bại CLB Hà Nội của HLV Harry Kewell tại Pleiku với tỷ số 3-1. Đội bóng của bầu Đức qua đó giành suất trụ hạng sớm 1 vòng đấu.

Kết cục trên khiến cho cuộc đua giành suất trụ hạng V.League gay cấn đến phút chót khi hiện tại, 3 đội cuối bảng gồm SHB Đà Nẵng, và Becamex TPHCM hiện đang cùng được 21 điểm và chỉ khác nhau về chỉ số phụ.

Ở lượt trận cuối, PVF-CAND sẽ làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An, Becamex TPHCM đấu HAGL trong khi SHB Đà Nẵng gặp Đông Á Thanh Hoá. Cả 3 cặp đấu này đều không có nhiều chênh lệch về lực lượng và phong độ giữa các đội bóng. Chính vì vậy, yếu tố quyết định tác động tới kết quả trận đấu có thể là tinh thần thi đấu của các đội.

PVF-CAND bất lợi hơn cả do đang đứng cuối bảng vì thua chỉ số phụ, nhưng đội bóng của HLV Trần Tiến Đại vẫn có quyền hy vọng bởi không loại trừ khả năng SHB Đà Nẵng hoặc Becamex TPHCM sảy chân. Do tính chất quan trọng, lượt cuối V.League sẽ diễn ra cùng giờ, đồng thời VPF dự kiến thuê trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu của nhóm đội cuối bảng.

Giới hâm mộ bóng đá Việt đang chờ động thái phát đi từ các đội bóng cũng như BTC trước lượt trận cuối, dự báo sẽ nhiều cảm xúc và kịch tính.

Theo Vĩnh Xuân/ Tiền Phong
