Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Kvaratskhelia hay nhất Champions League

Ở tuổi 25, Kvaratskhelia dẫn dắt PSG chiến thắng, trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng nhờ phong độ đỉnh cao.

Ở tuổi 25, Kvaratskhelia đã trải qua mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Sau 16 lần ra sân, ngôi sao người Gruzia ghi 10 bàn thắng, có 6 pha kiến tạo, thi đấu tổng cộng 1.141 phút, di chuyển 124,17 km và đạt tốc độ tối đa 33,7 km/h. Những con số ấy phản ánh tầm ảnh hưởng vượt trội của cầu thủ được xem là linh hồn nơi hành lang cánh trái của PSG.

Không chỉ nổi bật bởi khả năng rê rắt bóng và tạo đột biến, Kvaratskhelia còn liên tục xuất hiện ở những thời khắc quyết định. Trong trận chung kết gặp Arsenal, anh là người mang về quả phạt đền quan trọng sau tình huống bị hậu vệ Cristhian Mosquera phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Ousmane Dembélé ghi bàn gỡ hòa 1-1, mở ra bước ngoặt giúp PSG lội ngược dòng để giành chiến thắng và nâng cao chiếc cúp Champions League lần thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Luis Enrique.

Tuy nhiên, màn trình diễn tiêu biểu nhất của Kvaratskhelia có lẽ đến ở trận bán kết lượt đi trước Bayern Munich. Trong cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở kết thúc với chiến thắng 5-4 dành cho PSG, cầu thủ người Gruzia lập cú đúp đầy ấn tượng. Anh ghi bàn gỡ hòa bằng một pha cứa lòng đẳng cấp trước khi hoàn tất màn trình diễn xuất sắc bằng cú dứt điểm uy lực trong hiệp hai, góp công lớn tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2025/26 là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp xuyên suốt của Kvaratskhelia. Từ một ngôi sao giàu kỹ thuật, anh đã vươn mình trở thành thủ lĩnh thực sự trên hàng công PSG và là biểu tượng cho sức mạnh của đội bóng thành Paris trong kỷ nguyên thống trị bóng đá châu Âu.

Dù đội tuyển Georgia không giành quyền tham dự FIFA World Cup 2026, khiến Kvaratskhelia mất cơ hội tỏa sáng ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng những gì anh thể hiện tại Champions League vẫn đủ sức đưa tên tuổi mình vào nhóm ứng viên cho cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay.

Trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh sẽ có thêm cơ hội ghi dấu ấn tại World Cup, Kvaratskhelia có thể chịu bất lợi nhất định về mặt hình ảnh. Nhưng với 10 bàn thắng, 6 kiến tạo cùng vai trò đầu tàu trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương Champions League của PSG, ngôi sao người Gruzia chắc chắn đã khiến cuộc đua tới danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới trở nên hấp dẫn và khó lường hơn bao giờ hết.

Theo Trọng Đạt/ Tiền Phong
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/kvaratskhelia-hay-nhat-champions-league-thach-thuc-danh-hieu-qua-bong-vang-post1847918.tpo
#Kvaratskhelia #Champions League #PSG #Quả bóng Vàng #bóng đá châu Âu #bóng đá

Bài liên quan

Thể thao

Bóng đá Đồng Nai trở lại V-League sau 11 năm chờ đợi

CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức giành quyền thăng hạng V-League 2026-2027

Cơn mưa trắng trời trên sân vận động Bình Phước chiều 30-5 vẫn không thể làm giảm bầu không khí hân hoan trong ngày CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức giành quyền thăng hạng V-League 2026-2027. Sự kiện này cũng đánh dấu việc trở lại của bóng đá Đồng Nai ở sân chơi cao nhất Việt Nam sau 11 năm chờ đợi.

Trong ngày hân hoan này, nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện cuối mùa giải 2024-2025, khi CLB Trường Tươi Đồng Nai gây bất ngờ vì chủ động từ chối cơ hội góp mặt ở V-League do CLB Quảng Nam giải thể.

Xem chi tiết

Thể thao

Bắc Mỹ siết kiểm soát Ebola trước thềm World Cup

Mỹ, Mexico và Canada áp dụng biện pháp hạn chế đi lại liên quan Ebola nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước thềm World Cup 2026.

Chỉ còn ít tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến Ebola đối với những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao tại châu Phi.

Động thái này nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trong thời gian giải đấu diễn ra.

Xem chi tiết

Thể thao

Budapest chào đón trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG

Hơn 200.000 người hâm mộ dự kiến đổ về Budapest, biến sự kiện thành 'cơn địa chấn du lịch' lớn nhất của thành phố trong lịch sử.

Trận chung kết Champions League 2025 - 2026 tại Budapest không chỉ đơn thuần là một trận đấu bóng đá. Đây được xem là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và đặc biệt quan trọng đối với thể thao, thành phố cũng như đời sống văn hóa của Hungary.

Những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện trước giờ bóng lăn. Các xe tải truyền hình đã bắt đầu xuất hiện quanh sân vận động, khu vực lễ hội người hâm mộ kéo dài bốn ngày tại Quảng trường Anh hùng (Heroes' Square) gần như đã sẵn sàng, trong khi ngành dịch vụ - khách sạn đang tăng tốc để đón "sự kiện du lịch của năm".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới