CLB Thái Lan mà HLV Park Hang-seo vừa nhận lời dẫn dắt có gì đặc biệt?

Sau nhiều năm vắng bóng trên băng ghế huấn luyện, HLV Park Hang-seo bất ngờ nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi FC của Thái Lan.

Việc HLV Park Hang-seo quyết định trở lại công tác huấn luyện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Sau những thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho Kanchanaburi FC – đội bóng đang nuôi tham vọng trở lại Thai League 1.

Đối với nhiều người hâm mộ Việt Nam, Kanchanaburi FC vẫn là cái tên khá xa lạ. Tuy nhiên, đội bóng này lại sở hữu không ít điểm đặc biệt trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan.

HLV Park Hang Seo và các trợ lý ở CLB Kanchanaburi Power

Kanchanaburi FC có trụ sở tại tỉnh Kanchanaburi, địa phương nằm ở miền Tây Thái Lan, giáp biên giới Myanmar. Đây là vùng đất nổi tiếng với cây cầu bắc qua sông Kwai, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của xứ Chùa Vàng. Những năm gần đây, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đã đầu tư đáng kể cho bóng đá nhằm xây dựng hình ảnh thể thao của tỉnh.

Đội bóng được thành lập chưa lâu nhưng phát triển khá nhanh. Mùa giải 2024/25 đánh dấu lần đầu tiên Kanchanaburi FC góp mặt ở Thai League 1, giải đấu cao nhất của bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, do hạn chế về lực lượng và kinh nghiệm thi đấu, CLB không thể trụ hạng và phải xuống chơi tại Thai League 2 ngay sau đó.

Dù vừa xuống hạng, Kanchanaburi FC không có ý định thu hẹp đầu tư. Trái lại, ban lãnh đạo đội bóng cho thấy quyết tâm lớn khi sẵn sàng theo đuổi một nhà cầm quân đẳng cấp như Park Hang-seo. Theo truyền thông Thái Lan, đội bóng đã chuẩn bị nguồn ngân sách đáng kể nhằm xây dựng lực lượng đủ sức cạnh tranh suất thăng hạng ngay trong mùa giải tới.

Điểm đáng chú ý của Kanchanaburi FC là cơ sở vật chất hiện đại so với mặt bằng giải hạng Nhất Thái Lan. Sân vận động của đội có sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tổ chức những trận đấu chuyên nghiệp. Trong nhiều trận đấu quan trọng, sân nhà của Kanchanaburi luôn đón lượng khán giả đông đảo, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt không thua kém nhiều đội bóng tại Thai League 1.

Giới chuyên môn đánh giá việc lựa chọn Kanchanaburi FC cho thấy HLV Park Hang-seo đang hướng tới một dự án dài hạn thay vì tìm kiếm thành công tức thời. Nếu giúp đội bóng này trở lại Thai League 1 và tạo dựng bản sắc thi đấu rõ nét, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp tục khẳng định năng lực xây dựng đội bóng của mình sau giai đoạn thành công cùng tuyển Việt Nam.

Con gái của Chủ tịch CLB Kanchanaburi Power FC là Pimchanok (19 tuổi) chụp ảnh với HLV Park Hang Seo

Trong sự nghiệp cầm quân, ông Park nổi tiếng với khả năng tạo nên sự thay đổi ở những tập thể không được đánh giá cao. Trước khi đưa tuyển Việt Nam trở thành thế lực của bóng đá Đông Nam Á, ông từng giúp U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018, giành ngôi Á quân trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn. Sau đó là hàng loạt thành công như vô địch AFF Cup 2018, hai HCV SEA Games liên tiếp và lần đầu tiên đưa tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo được xem là cú hích lớn đối với Kanchanaburi FC. Không chỉ mang đến kinh nghiệm chuyên môn, ông còn giúp đội bóng nâng cao hình ảnh và sức hút truyền thông trong khu vực.

Bóng đá Thái Lan vốn là đối thủ nhiều duyên nợ với HLV Park Hang-seo trong quãng thời gian ông làm việc tại Việt Nam. Dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam nhiều lần giành kết quả tích cực trước các đội tuyển Thái Lan ở những giải đấu lớn, qua đó góp phần thay đổi cán cân quyền lực của bóng đá Đông Nam Á.

Giờ đây, thay vì đối đầu, ông Park sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá Thái Lan từ bên trong. Đây được xem là thử thách mới nhưng cũng là cơ hội để chiến lược gia 68 tuổi tiếp tục viết thêm chương mới trong sự nghiệp huấn luyện vốn đã rất thành công của mình.