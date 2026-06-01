Bóng đá Đồng Nai trở lại V-League sau 11 năm chờ đợi

Cơn mưa trắng trời trên sân vận động Bình Phước chiều 30-5 vẫn không thể làm giảm bầu không khí hân hoan trong ngày CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức giành quyền thăng hạng V-League 2026-2027. Sự kiện này cũng đánh dấu việc trở lại của bóng đá Đồng Nai ở sân chơi cao nhất Việt Nam sau 11 năm chờ đợi.

Trong ngày hân hoan này, nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện cuối mùa giải 2024-2025, khi CLB Trường Tươi Đồng Nai gây bất ngờ vì chủ động từ chối cơ hội góp mặt ở V-League do CLB Quảng Nam giải thể.

Khi "cờ đến tay", đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn lựa chọn con đường chinh phục V-League bằng thực lực. Quyết định của họ khi đó gây nhiều tranh luận nhưng giờ đã mang đến cái kết ngọt ngào cho người hâm mộ và ông bầu Phạm Hương Sơn sau quá trình đầu tư đầy tâm huyết.

Chiến thắng 3-0 trước CLB Long An chiều 30-5 giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai nâng tổng điểm lên 50 sau 21 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm và sớm đăng quang Giải Hạng nhất quốc gia trước một vòng đấu. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng khép lại mùa giải với kết quả 15 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ 1 thất bại.

Công Phượng (phải) và CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ góp mặt tại V-League mùa giải 2026-2027

Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ với CLB Trường Tươi Đồng Nai mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá địa phương trong giai đoạn mới, sau khi Đồng Nai và Bình Phước sáp nhập. Sau nhiều năm vắng bóng ở sân chơi đỉnh cao, bóng đá Đồng Nai đã tìm lại vị thế bằng chính thực lực, đồng thời mang đến thêm sức sống và tính cạnh tranh cho bóng đá khu vực phía Nam tại V-League.

Công Phượng trở lại V-League

Một năm trước, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã thất bại ở trận play-off thăng hạng V-League. Không nản lòng, ông Phạm Hương Sơn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, đưa về HLV Nguyễn Việt Thắng cùng hàng loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Hữu Tuấn, Văn Sơn hay Hồ Thanh Minh.

Sự lựa chọn ấy đã được đền đáp xứng đáng khi HLV Nguyễn Việt Thắng có mùa giải thứ hai liên tiếp đưa một đội bóng Hạng nhất lên V-League, sau thành công cùng CLB Ninh Bình mùa trước. Chức vô địch Giải Hạng nhất lần này còn mang ý nghĩa với nhiều cầu thủ trưởng thành từ HAGL JMG.

Sau hơn một thập kỷ chơi bóng chuyên nghiệp, Công Phượng và Xuân Trường lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp vô địch cấp CLB. Với Minh Vương, đây cũng là lần hiếm hoi anh được tận hưởng niềm vui của một mùa giải thành công thay vì những cuộc chiến trụ hạng kéo dài.

Ở tuổi 31, những cầu thủ từng là biểu tượng của bóng đá Việt Nam đã tìm thấy thành quả từ một lựa chọn nhiều đánh đổi khi chấp nhận xuống chơi ở Hạng nhất. Công Phượng bày tỏ: "Một số đồng nghiệp của tôi sau khi rời HAGL gia nhập các đội bóng phía Bắc đã có được chức vô địch. Bây giờ, tôi với Xuân Trường, Minh Vương lần đầu tiên có chức vô địch nên rất vui. Nhưng đây chỉ là Hạng nhất, do vậy chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được thành quả cao hơn ở tương lai".

CLB Trường Tươi Đồng Nai sớm giành vé thăng hạng trực tiếp, CLB Bắc Ninh cũng chắc chắn cán đích ở vị trí á quân để giành quyền dự trận play-off lên V-League 2026-2027. Đối thủ của Bắc Ninh sẽ là đội xếp thứ 13 V-League 2025-2026, với 4 CLB đang phải đua trụ hạng gồm PVF-CAND, Đà Nẵng, Becamex TP HCM và HAGL.