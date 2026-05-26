Hành trình kỳ diệu lần đầu dự World Cup của đội tuyển Cape Verde

Từ một quốc đảo nhỏ bé chỉ với dân số chỉ hơn nửa triệu người, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu tiên giành vé dự FIFA World Cup 2026

Ngày 13/10/2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá Cape Verde khi đội tuyển quốc gia giành chiến thắng 3-0 trước Eswatini để chính thức góp mặt tại World Cup 2026. Thành tích này giúp "Những chú cá mập xanh" (Blue Sharks) lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi danh giá nhất thế giới sau nhiều thập niên phát triển bóng đá.

Điều khiến hành trình của Cape Verde trở nên đặc biệt nằm ở quy mô của quốc gia này. Với diện tích khoảng 4.033 km² và dân số chỉ hơn 500.000 người, Cape Verde là một trong những quốc gia nhỏ nhất từng giành quyền tham dự World Cup.

Không sở hữu nền bóng đá giàu truyền thống như Senegal, Morocco hay Nigeria, Cape Verde từng nhiều năm bị xem là đội bóng lót đường tại các giải đấu khu vực. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Pedro Leitão Brito, thường được biết đến với biệt danh Bubista, đội tuyển này đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Kể từ năm 2020, Bubista đã đưa Cape Verde tham dự nhiều giải đấu lớn của châu Phi và xây dựng nên một tập thể thi đấu kỷ luật, giàu sức chiến đấu.

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Cape Verde gây bất ngờ khi vượt qua nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn, trong đó có Cameroon, để đứng đầu bảng đấu. Sự chắc chắn trong phòng ngự cùng lối chơi phản công tốc độ đã trở thành vũ khí giúp đội bóng nhỏ bé này tạo nên kỳ tích.

Đối với người dân Cape Verde, tấm vé đến Bắc Mỹ không đơn thuần là thành tích thể thao. Nhiều chuyên gia và truyền thông quốc tế ví đây là sự kiện lớn nhất của bóng đá nước này kể từ ngày độc lập, mang lại niềm tự hào to lớn cho quốc đảo nằm ngoài khơi Tây Phi.

Với dân số khoảng 600.000 người người và diện tích chỉ 4.000 km vuông đất liền, Cape Verde là quốc gia nhỏ thứ ba giành vé tham dự World Cup

Bước vào World Cup 2026, Cape Verde bị xếp vào bảng đấu khó khăn cùng Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Tuy nhiên, với tâm thế của một đội bóng không chịu nhiều áp lực, "Những chú cá mập xanh" được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những bất ngờ giống như những gì họ từng làm ở vòng loại.

Đội hình Cape Verde tại World Cup 2026 là sự kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và các tài năng trẻ đang thi đấu tại châu Âu. Điểm đáng chú ý là phần lớn tuyển thủ mang dòng máu Cape Verde nhưng trưởng thành ở Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan, Ireland hoặc các quốc gia châu Âu khác. Điều này phản ánh đặc trưng của một quốc gia có cộng đồng kiều dân đông đảo trên toàn thế giới.

Thủ lĩnh của đội bóng là tiền đạo Ryan Mendes. Ở tuổi 36, anh vẫn là đội trưởng, cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất và cũng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Cape Verde. World Cup 2026 được xem là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Mendes sau hơn 16 năm cống hiến cho đội tuyển.

Bên cạnh Mendes là nhiều cái tên nổi bật như trung vệ Logan Costa đang thuộc biên chế Villarreal, hậu vệ Roberto Lopes (Pico), tiền vệ Jamiro Monteiro, cầu thủ chạy cánh Garry Rodrigues hay tiền đạo Dailon Livramento. Logan Costa được đánh giá là ngôi sao có giá trị chuyên môn cao nhất đội hình, trong khi Livramento nổi lên như một trong những chân sút triển vọng của bóng đá Cape Verde.

HLV Bubista vẫn trung thành với triết lý xây dựng tập thể thay vì phụ thuộc vào các ngôi sao. Cape Verde thường vận hành theo sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ trước khi tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công trong những tình huống phản công nhanh. Chính lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả này đã giúp đội bóng vượt qua nhiều đối thủ mạnh hơn trong hành trình đến World Cup.

Ít người biết rằng phía sau câu chuyện cổ tích của đội tuyển là một đất nước đặc biệt. Cape Verde, hay Cabo Verde theo tên chính thức, là quốc đảo gồm 10 hòn đảo núi lửa nằm cách bờ biển Tây Phi khoảng 570 km. Thủ đô của nước này là Praia, trong khi Mindelo được xem là trung tâm văn hóa và cảng biển quan trọng nhất.

Người dân Cape Verde vui mừng khi đội tuyển của họ lần đầu có mặt tại World Cup.

Dù diện tích nhỏ và tài nguyên thiên nhiên hạn chế, Cape Verde lại được đánh giá là một trong những quốc gia có mức sống và độ ổn định cao tại khu vực Tây Phi. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào dịch vụ, du lịch, đánh bắt thủy sản và nguồn kiều hối từ cộng đồng người Cape Verde sinh sống ở nước ngoài.

Quốc đảo này mang đậm dấu ấn giao thoa giữa châu Phi và châu Âu sau nhiều thế kỷ là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức, bên cạnh tiếng Creole được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày. Âm nhạc, văn hóa và lối sống của người dân nơi đây cũng mang màu sắc rất riêng, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách quốc tế.

Từ một quốc đảo nhỏ bé giữa Đại Tây Dương đến sân khấu World Cup, hành trình của Cape Verde là minh chứng cho việc quy mô dân số hay tiềm lực kinh tế không phải yếu tố quyết định thành công trong bóng đá. Tại World Cup 2026, dù khó cạnh tranh với những ông lớn của thế giới, chỉ riêng việc góp mặt ở vòng chung kết đã là chiến thắng lịch sử của "Những chú cá mập xanh" và là niềm tự hào của cả một dân tộc.