Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Hạ Panama 6-2, Brazil phô diễn sức mạnh trước World Cup 2026

Vinicius Junior tỏa sáng trong chiến thắng 6-2 của Brazil trước Panama, giúp đoàn quân của HLV Ancelotti có màn chạy đà hoàn hảo trước World Cup 2026.

Brazil tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026 bằng màn trình diễn bùng nổ trước Panama trên sân nhà Maracana. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới giành chiến thắng đậm 6-2 trong trận giao hữu áp chót trước ngày lên đường sang Bắc Mỹ dự vòng chung kết.

Ngay khi trận đấu mới bắt đầu chưa đầy một phút, Vinicius Junior đã khiến khán giả trên sân Maracana bùng nổ. Tận dụng sai lầm của Yoel Bárcenas ở giữa sân, ngôi sao của Real Madrid cướp bóng rồi tung cú sút xa hiểm hóc mở tỉ số cho Brazil.

Vinicius Junior mở tỉ số sớm cho chủ nhà Brazil
Vinicius Junior mở tỉ số sớm cho chủ nhà Brazil

Tuy nhiên, Panama không dễ dàng buông xuôi. Phút 14, đội khách bất ngờ gỡ hòa 1-1 sau tình huống đá phạt của Michael Murillo. Bóng đập hàng rào đổi hướng khiến thủ môn Alisson hoàn toàn bất lực, và bàn thắng được tính là pha phản lưới của Matheus Cunha.

Dẫu vậy, đẳng cấp vượt trội của Brazil nhanh chóng được thể hiện. Cuối hiệp một, Vinicius tiếp tục để lại dấu ấn với cú dứt điểm hiểm hóc, sau đó Casemiro đánh đầu nối cận thành, giúp Selecao tái lập thế dẫn bàn trước giờ nghỉ.

Thủ quân Casemiro lập công giúp Brazil vượt lên
Thủ quân Casemiro lập công giúp Brazil vượt lên

Sang hiệp hai, HLV Carlo Ancelotti thay đổi gần như toàn bộ đội hình nhưng sức tấn công của Brazil không hề suy giảm. Rayan ghi dấu ấn bằng bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia sau sai lầm của thủ môn Orlando Mosquera phía Panama.

Brazil tiếp tục gia tăng cách biệt nhờ pha lập công của Lucas Paqueta sau đường kiến tạo của Douglas Santos. Đến phút 68, Igor Thiago bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính tiền đạo này thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên 5-1.

Lucas Paqueta (20) lập công
Lucas Paqueta (20) lập công

Cơn ác mộng của Panama chưa dừng lại khi Danilo Santos ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt sau đường chuyền tinh tế của Paqueta. Trong những phút cuối, Carlos Harvey thực hiện cú sút xa ấn tượng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-6, nhưng đó chỉ là bàn thắng danh dự cho đại diện Trung Mỹ.

Chiến thắng tưng bừng trước Panama mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho HLV Ancelotti. Không chỉ các trụ cột như Vinicius hay Casemiro tỏa sáng, những gương mặt dự bị cũng tận dụng tốt cơ hội để ghi điểm trước ngày chốt đội hình.

Neymar có hiện diện hay không dường như chẳng tác động nhiều đến Brazil
Neymar có hiện diện hay không dường như chẳng tác động nhiều đến Brazil

Brazil sẽ còn một trận giao hữu với Ai Cập trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Morocco.

Với phong độ hiện tại, Selecao đang cho thấy họ sẵn sàng hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu thế giới thứ sáu trong lịch sử.

Theo Đông Linh/ NLĐ
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/ha-panama-6-2-brazil-pho-dien-suc-manh-truoc-world-cup-2026-196260601071148094.htm
#Brazil #Panama #World Cup 2026 #Vinicius Junior #Ancelotti

Bài liên quan

Thể thao

Bắc Mỹ siết kiểm soát Ebola trước thềm World Cup

Mỹ, Mexico và Canada áp dụng biện pháp hạn chế đi lại liên quan Ebola nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước thềm World Cup 2026.

Chỉ còn ít tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến Ebola đối với những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao tại châu Phi.

Động thái này nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trong thời gian giải đấu diễn ra.

Xem chi tiết

Thể thao

Budapest chào đón trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG

Hơn 200.000 người hâm mộ dự kiến đổ về Budapest, biến sự kiện thành 'cơn địa chấn du lịch' lớn nhất của thành phố trong lịch sử.

Trận chung kết Champions League 2025 - 2026 tại Budapest không chỉ đơn thuần là một trận đấu bóng đá. Đây được xem là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và đặc biệt quan trọng đối với thể thao, thành phố cũng như đời sống văn hóa của Hungary.

Những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện trước giờ bóng lăn. Các xe tải truyền hình đã bắt đầu xuất hiện quanh sân vận động, khu vực lễ hội người hâm mộ kéo dài bốn ngày tại Quảng trường Anh hùng (Heroes' Square) gần như đã sẵn sàng, trong khi ngành dịch vụ - khách sạn đang tăng tốc để đón "sự kiện du lịch của năm".

Xem chi tiết

Thể thao

Trọng tài V-League tưởng tượng ra 11m nhận án phạt nặng

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ mắc sai lầm nghiêm trọng khi thổi phạt đền với cầu thủ Thể Công Viettel trong trận hòa PVF-CAND 1-1 ở vòng 24 V-League 2025/26.

Sáng 27/5, VFF chính thức có văn bản phản hồi CLB Thể Công Viettel liên quan đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 LPBank V-League. Qua quá trình đánh giá chuyên môn, VFF kết luận quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác, đồng thời đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Trước đó, ở phút 20, từ đường chuyền của đồng đội, sau một nhịp khống chế bóng và chuẩn bị thực hiện động tác đá bóng, Hà Văn Việt (PVF-CAND) của đội PVF-CAND ngã trong vòng cấm của Thể Công Viettel. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ đội khách tự vấp ngã chứ không có ai tác động.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới