World Cup 2026: FIFA công bố quy định mới nhằm tăng tính hấp dẫn cho trận đấu

Phát biểu với báo giới ngày 31/5, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA kiêm Giám đốc Trọng tài FIFA Pierluigi Collina cho biết, các trọng tài được yêu cầu đặc biệt chú trọng việc bảo đảm trận đấu diễn ra liên tục, hạn chế tối đa các hành vi làm gián đoạn nhịp độ thi đấu. Ông Collina nhấn mạnh, FIFA đang theo đuổi mục tiêu “loại bỏ càng nhiều càng tốt những yếu tố làm gián đoạn tốc độ của trận đấu”.

Một trong những điểm đáng chú ý là trọng tài có thể áp dụng đồng hồ đếm ngược trực quan 5 giây đối với các tình huống phát bóng lên và ném biên. Nếu đội thực hiện không hoàn tất trong thời gian quy định, quyền kiểm soát bóng sẽ được trao cho đối phương.

Cụ thể, với phát bóng lên, đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt góc; còn với ném biên, quyền ném biên sẽ đổi cho đối thủ. FIFA cũng yêu cầu các cầu thủ được thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt như chấn thương hoặc vấn đề an ninh.

Bên cạnh việc đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, FIFA còn tăng cường xử lý các hành vi bị coi là thiếu chuẩn mực. Theo đó, cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu nếu che miệng bằng tay, cánh tay hoặc áo trong khi trao đổi với đối phương trong tình huống mang tính đối đầu hoặc tranh cãi. Trong khi đó, những cuộc trò chuyện thông thường không mang tính đối kháng vẫn được chấp nhận. Ngoài ra, một cầu thủ rời sân vì phản ứng với quyết định của trọng tài cũng có thể phải nhận thẻ đỏ.

FIFA cũng mở rộng quyền can thiệp của công nghệ trợ lý trọng tài (VAR) trong 3 trường hợp cụ thể: hủy bỏ các tấm thẻ vàng thứ hai bị rút sai quy định (dẫn đến thẻ đỏ gián tiếp), sửa sai khi trọng tài phạt nhầm cầu thủ, và đảo ngược quyết định thẻ phạt hay phạt góc không chính xác.

Đối với các tình huống cố định như phạt góc và đá phạt, VAR được phép xem xét những lỗi rõ ràng của đội tấn công xảy ra trước khi bóng vào cuộc nếu những lỗi đó ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng, quả phạt đền hoặc các quyết định kỷ luật.

Mặc dù đẩy mạnh các biện pháp nhằm tăng tốc độ thi đấu, nhưng FIFA vẫn duy trì quy định nghỉ uống nước 3 phút vào giữa mỗi hiệp đấu tại tất cả các trận đấu của World Cup 2026 nhằm bảo đảm sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thời tiết mùa Hè tại Bắc Mỹ.

Giới chuyên môn nhận định những thay đổi này phản ánh nỗ lực của FIFA trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm thời gian “bóng chết” và mang đến các trận đấu hấp dẫn hơn cho người hâm mộ tại kỳ World Cup đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển.