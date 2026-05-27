Trước trận chung kết Champions League với PSG, Arsenal bị đánh giá 'cửa dưới'

Gary Neville cho rằng bước tiến của Arsenal sau chức vô địch Premier League là chinh phục Champions League, nhưng ông đánh giá "pháo thủ" ở thế cửa dưới.

Arsenal đã chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu Premier League vào tuần trước, sau khi Pep Guardiola cùng Manchester City sảy chân trước AFC Bournemouth ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Đội bóng của Mikel Arteta giờ đứng trước cơ hội trở thành CLB thứ ba của nước Anh, sau Manchester United và Man City, giành cú đúp Premier League và Champions League trong cùng một mùa giải. Tuy nhiên, Neville cảnh báo rằng thử thách trước mắt là vô cùng khó khăn khi PSG đang hướng tới chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp.

"Đây là cơ hội không thể tin nổi để Arsenal vươn tới điều mà người hâm mộ của họ chưa từng dám nghĩ tới, bởi họ chưa bao giờ vô địch giải đấu này. Và đó chính là bước tiếp theo sau khi giành chức vô địch quốc nội", Neville chia sẻ.

"Tôi thực sự vui cho những gì họ đã đạt được trong tuần này. Họ xứng đáng ăn mừng và họ đã làm điều đó. Nhưng giờ họ còn một trận chung kết Champions League phía trước. Nếu có thể chiến thắng vào cuối tuần tới, họ sẽ đánh bại những đối thủ mạnh nhất. Họ sẽ phải vượt qua PSG của Luis Enrique và Manchester City của Pep Guardiola. Đó là cách để khẳng định vị thế.

Arsenal bị đánh giá là "cửa dưới" ở trận chung kết Champions League

"Nếu muốn giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm, hãy đánh bại đội bóng vĩ đại nhất. Nếu muốn vô địch Champions League, hãy vượt qua nhà đương kim vô địch cùng một trong những HLV xuất sắc nhất châu Âu suốt 10 đến 15 năm qua.

"Đó sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn cho Arsenal. PSG đang ở một đẳng cấp khác. Họ sở hữu một HLV có ADN chiến thắng, một sự lì lợm sẵn sàng làm mọi thứ để giành chiến thắng.

"Luis Enrique lúc này có lẽ là HLV xuất sắc nhất thế giới cùng với Pep Guardiola. Đây là thời khắc của ông ấy. Arsenal sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ. Nếu có thể vô địch Champions League hai năm liên tiếp, bạn sẽ bước lên một tầm cao hoàn toàn khác. Và đó là điều Enrique hướng tới, ông ấy muốn phá vỡ mọi kỷ lục.

"Sẽ rất khó cho Arsenal khi họ phải chạm trán một đội bóng đặc biệt và biết cách chiến thắng. Nhưng Arsenal cũng biết cách phòng ngự. Họ có những cầu thủ có thể tạo khác biệt. Cả hai đội đều sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời. Tôi thực sự háo hức chờ đợi trận đấu này.

"Tôi nghĩ PSG hiện là đội bóng mạnh nhất châu Âu. Arsenal bước vào trận đấu với vị thế cửa dưới và sẽ phải chiến đấu đến cùng nếu muốn giành chiến thắng."

Neville cũng tin rằng việc Arsenal đăng quang trước vòng đấu cuối cùng, trận gặp Crystal Palace mà họ xoay tua đội hình mạnh mẽ, là sự chuẩn bị lý tưởng cho trận chung kết vào thứ Bảy.

Ông nói thêm: "Điều tuyệt vời nhất với Arsenal là họ vô địch sớm hơn bốn hoặc năm ngày, qua đó có thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu này.

"Điều đó rất quan trọng với họ. Arsenal có thêm bốn hoặc năm ngày để chuẩn bị, đồng nghĩa với việc họ sở hữu gần trọn một tuần để tập luyện và hoàn thiện những khâu cuối cùng.

"Họ không phải bước vào trạng thái hồi phục thể lực, đặc biệt là với những cầu thủ sẽ đá chính trước PSG."