Ngân hàng Scotland phát hành tiền giấy in hình cầu thủ Scott McTominay

Ngân hàng Scotland đã cho ra mắt một tờ tiền giấy phiên bản đặc biệt, giới hạn số lượng vào thứ Hai (25-5) để vinh danh tiền vệ người Scotland Scott McTominay.

Tiền giấy thường in hình tổng thống, vua và hoàng hậu, hoặc các tượng đài. Nhưng sau khi giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, Scotland đã phát hành tờ tiền kỷ niệm, với số lượng hạn chế, để vinh danh ngôi sao của đội tuyển quốc gia.

Mới đây, Ngân hàng Scotland đã phát hành tiền giấy in hình cầu thủ Scott McTominay. Đây là tờ tiền 20 bảng Anh cổ điển, trên đó in hình cú sút kiểu xe đạp chổng ngược đẹp mắt của cầu thủ Napoli vào ngày 18-11-2025, trong trận đấu với Đan Mạch, giúp đội tuyển Scotland giành quyền tham dự World Cup 2026.

Cầu thủ người Scotland Scott McTominay cùng tờ tiền kỷ niệm in cú sút tuyệt đẹp của mình. Ảnh: Instagram/bankofscotland

“Việc giành quyền tham dự giải đấu một cách ngoạn mục như vậy là khoảnh khắc mà người hâm mộ sẽ không bao giờ quên, và chúng tôi muốn ăn mừng theo cách đậm chất bản sắc Scotland”, Emma Noble, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Ngân hàng Scotland, giải thích. “Cú sút kiểu xe đạp chổng ngược của Scott đã được coi là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Scotland”.

Scott McTominay của Scotland ghi bàn thắng cho đội nhà trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 bảng C tại sân Hampden Park, Glasgow. Ảnh: SIPA

Tổng cộng chỉ có 100 bản in của tờ tiền này được phát hành và sẽ được tặng cho người hâm mộ theo nhiều cách. Theo đó, 50 bản sẽ được tặng tại các sự kiện đặc biệt ở Glasgow và Edinburgh, 25 bản sẽ được trao thông qua hình thức bốc thăm trúng thưởng, và 25 bản sẽ được bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được quyên góp cho Crisis - một tổ chức từ thiện quốc gia chuyên giúp đỡ người vô gia cư.

“Được thi đấu trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới là giấc mơ của mọi cầu thủ và tôi biết điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với người hâm mộ của chúng tôi. Những khoảnh khắc này thuộc về tất cả những người theo dõi đội bóng, và đó là lý do tại sao việc nhìn thấy bàn thắng của tôi trên tờ tiền giấy của Scotland lại là điều vô cùng đặc biệt đối với tôi”, cầu thủ Scott McTominay nói.

Theo Tùng Lâm/ Quân Đội Nhân Dân
SVĐ Azteca huyền thoại sẵn sàng cho lần thứ ba mở màn World Cup

SVĐ Azteca của Mexico sẵn sàng ghi thêm dấu ấn lịch sử, tiếp nối những cột mốc đã làm nên tên tuổi của sân đấu duy nhất từng đăng cai 3 kỳ World Cup.

Sân vận động Azteca tọa lạc tại phía nam thủ đô Mexico City (Mexico), nằm ở độ cao khắc nghiệt 2.200 mét so với mực nước biển. Công trình sở hữu thiết kế lòng chảo chìm độc đáo với hệ thống khán đài khép kín có sức chứa hiện tại đạt 87.523 chỗ ngồi. (Ảnh: Wikimedia Commons)
Với thiết kế xây chìm độc đáo, các khán đài tại sân vận động Azteca tạo thành một vòng tròn khép kín khổng lồ. Cấu trúc đặc biệt này khiến âm thanh cổ vũ không thể thoát ra ngoài mà dội ngược lại, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng bùng nổ ngay trên mặt sân. Đây chính là yếu tố cốt lõi tạo ra áp lực tâm lý khủng khiếp cho bất kỳ đội khách nào khi tới đây thi đấu. (Ảnh: Reforma Group/Wired)
Đội vô địch World Cup 2026 nhận bao nhiêu tiền?

FIFA tiếp tục phá kỷ lục về doanh thu và tiền thưởng tại World Cup 2026. Đội đăng quang sẽ nhận khoản thưởng lên tới 50 triệu USD, cao nhất lịch sử giải đấu.

Chỉ còn ít tuần trước ngày khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA đã chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng mới dành cho 48 đội tuyển tham dự. Với tổng quỹ phân phối lên tới 871 triệu USD, đây được xem là kỳ World Cup có giá trị thương mại và tài chính lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố cơ cấu tiền thưởng World Cup 2026.
Chỉ còn một tháng nữa là trận đấu đầu tiên của World Cup mùa hè này khởi tranh, và đã có rất nhiều điều để bàn luận về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.