Ngân hàng Scotland phát hành tiền giấy in hình cầu thủ Scott McTominay

Ngân hàng Scotland đã cho ra mắt một tờ tiền giấy phiên bản đặc biệt, giới hạn số lượng vào thứ Hai (25-5) để vinh danh tiền vệ người Scotland Scott McTominay.

Tiền giấy thường in hình tổng thống, vua và hoàng hậu, hoặc các tượng đài. Nhưng sau khi giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, Scotland đã phát hành tờ tiền kỷ niệm, với số lượng hạn chế, để vinh danh ngôi sao của đội tuyển quốc gia.

Mới đây, Ngân hàng Scotland đã phát hành tiền giấy in hình cầu thủ Scott McTominay. Đây là tờ tiền 20 bảng Anh cổ điển, trên đó in hình cú sút kiểu xe đạp chổng ngược đẹp mắt của cầu thủ Napoli vào ngày 18-11-2025, trong trận đấu với Đan Mạch, giúp đội tuyển Scotland giành quyền tham dự World Cup 2026.

Cầu thủ người Scotland Scott McTominay cùng tờ tiền kỷ niệm in cú sút tuyệt đẹp của mình. Ảnh: Instagram/bankofscotland

“Việc giành quyền tham dự giải đấu một cách ngoạn mục như vậy là khoảnh khắc mà người hâm mộ sẽ không bao giờ quên, và chúng tôi muốn ăn mừng theo cách đậm chất bản sắc Scotland”, Emma Noble, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Ngân hàng Scotland, giải thích. “Cú sút kiểu xe đạp chổng ngược của Scott đã được coi là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Scotland”.

Scott McTominay của Scotland ghi bàn thắng cho đội nhà trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 bảng C tại sân Hampden Park, Glasgow. Ảnh: SIPA

Tổng cộng chỉ có 100 bản in của tờ tiền này được phát hành và sẽ được tặng cho người hâm mộ theo nhiều cách. Theo đó, 50 bản sẽ được tặng tại các sự kiện đặc biệt ở Glasgow và Edinburgh, 25 bản sẽ được trao thông qua hình thức bốc thăm trúng thưởng, và 25 bản sẽ được bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này sẽ được quyên góp cho Crisis - một tổ chức từ thiện quốc gia chuyên giúp đỡ người vô gia cư.

“Được thi đấu trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới là giấc mơ của mọi cầu thủ và tôi biết điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với người hâm mộ của chúng tôi. Những khoảnh khắc này thuộc về tất cả những người theo dõi đội bóng, và đó là lý do tại sao việc nhìn thấy bàn thắng của tôi trên tờ tiền giấy của Scotland lại là điều vô cùng đặc biệt đối với tôi”, cầu thủ Scott McTominay nói.