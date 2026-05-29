Bắc Mỹ siết kiểm soát Ebola trước thềm World Cup

Mỹ, Mexico và Canada áp dụng biện pháp hạn chế đi lại liên quan Ebola nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước thềm World Cup 2026.

Chỉ còn ít tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến Ebola đối với những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao tại châu Phi.

Động thái này nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trong thời gian giải đấu diễn ra.

Trong tuyên bố chung, ba chính phủ khẳng định sức khỏe và an toàn của người dân cũng như du khách là ưu tiên hàng đầu khi Bắc Mỹ chuẩn bị đón hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới. Tuy nhiên, các bên không công bố chi tiết toàn bộ cơ chế phối hợp giữa ba nước.

Mỹ, Mexico và Canada đồng loạt công bố các biện pháp hạn chế đi lại liên quan đến Ebola trước thềm World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Các biện pháp mới được đưa ra sau khi WHO tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Congo là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu. WHO cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan sang các quốc gia láng giềng ở khu vực Trung Phi đang ở mức cao.

Mỹ là quốc gia hành động mạnh tay nhất. Hiện Washington đã cấm nhập cảnh đối với người không phải công dân Mỹ từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong những tuần gần đây. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tiếp tục mở rộng quy định đối với người có thẻ thường trú nếu từng lưu trú tại các quốc gia này trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh.

Tại Canada, chính phủ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh kéo dài 90 ngày đối với công dân đến từ Congo, Uganda và Nam Sudan. Đồng thời, công dân Canada, người thường trú và những người nước ngoài từng ở các vùng bị ảnh hưởng nhưng không có triệu chứng sẽ phải thực hiện cách ly 21 ngày kể từ ngày 30-5.

Trong khi đó, Mexico lựa chọn cách tiếp cận tập trung vào giám sát y tế tại cửa khẩu. Bộ trưởng Y tế David Kershenovich cho biết nước này sẽ tăng cường sàng lọc Ebola tại các sân bay, khuyến cáo người dân tránh tới Congo và yêu cầu những người đến từ quốc gia này phải cách ly trong 21 ngày.

Theo Đỗ Phú/ Hà Nội Mới
World Cup 2026 đối mặt bài toán an toàn y tế trước ngày khởi tranh

Bảo đảm an toàn y tế cho đội tuyển và khán giả là ưu tiên hàng đầu khi dịch Ebola gây lo ngại trong bối cảnh World Cup lớn nhất lịch sử.

World Cup 2026 đối mặt thách thức lớn về y tế

Giải đấu khai mạc từ ngày 11/6 với quy mô lớn nhất lịch sử khi có tới 48 đội tuyển tham dự, được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó, Mỹ là nơi diễn ra phần lớn các trận đấu với 78/104 cuộc so tài, đồng thời dự kiến tiếp nhận hơn 5 triệu lượt khách quốc tế trong thời gian diễn ra giải.

Estadio Guadalajara - "Núi lửa" 48.000 chỗ sẵn sàng bùng nổ tại World Cup

"Thánh địa" Estadio Guadalajara sẵn sàng đón tiếp hàng vạn người hâm mộ bằng bầu không khí cuồng nhiệt nhất kỳ World Cup 2026.

2511360-san-van-dong-akron-mot-trong-nhung-dia-diem-to-chuc-fifa-world-cup-2026-tai-thanh-pho-guadalajara-mexico-08154525.jpg
Tọa lạc tại vùng ngoại ô Zapopan (bang Jalisco), Estadio Akron (tạm thời đổi tên thành Estadio Guadalajara trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026). được xem là một trong những kiệt tác kiến trúc và là biểu tượng kiêu hãnh của bóng đá Mexico. Dù sở hữu quy mô khiêm tốn nhất trong số các sân đấu của nước chủ nhà tại World Cup 2026, "chảo lửa" 48.000 chỗ ngồi này vẫn hứa hẹn tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt không thể trộn lẫn, sẵn sàng bùng nổ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. (Ảnh: AP)
san-van-dong-estadio-akron-mexico-5-1778814227.jpg
Mối lương duyên giữa Guadalajara và bóng đá vốn đã có từ lâu đời. Từng là nơi đăng cai các trận đấu tại World Cup 1970 và 1986, thành phố này từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những thủ phủ bóng đá của Mexico, nơi khai sinh ra hai câu lạc bộ huyền thoại: Club Deportivo Guadalajara (Chivas) và Atlas FC. Sân vận động Akron tọa lạc tại vùng ngoại ô Zapopan cũng không hề xa lạ với các giải đấu quốc tế, khi từng là tâm điểm chú ý tại Đại hội Thể thao Đại chúng châu Mỹ (Pan American Games) 2011 và Giải vô địch bóng đá U17 thế giới. (Ảnh: Primicias)
Chỉ còn một tháng nữa là trận đấu đầu tiên của World Cup mùa hè này khởi tranh, và đã có rất nhiều điều để bàn luận về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.