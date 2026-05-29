Bắc Mỹ siết kiểm soát Ebola trước thềm World Cup

Chỉ còn ít tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến Ebola đối với những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao tại châu Phi.

Động thái này nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trong thời gian giải đấu diễn ra.

Trong tuyên bố chung, ba chính phủ khẳng định sức khỏe và an toàn của người dân cũng như du khách là ưu tiên hàng đầu khi Bắc Mỹ chuẩn bị đón hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới. Tuy nhiên, các bên không công bố chi tiết toàn bộ cơ chế phối hợp giữa ba nước.

Mỹ, Mexico và Canada đồng loạt công bố các biện pháp hạn chế đi lại liên quan đến Ebola trước thềm World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Các biện pháp mới được đưa ra sau khi WHO tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Congo là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu. WHO cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan sang các quốc gia láng giềng ở khu vực Trung Phi đang ở mức cao.

Mỹ là quốc gia hành động mạnh tay nhất. Hiện Washington đã cấm nhập cảnh đối với người không phải công dân Mỹ từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong những tuần gần đây. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tiếp tục mở rộng quy định đối với người có thẻ thường trú nếu từng lưu trú tại các quốc gia này trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh.

Tại Canada, chính phủ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh kéo dài 90 ngày đối với công dân đến từ Congo, Uganda và Nam Sudan. Đồng thời, công dân Canada, người thường trú và những người nước ngoài từng ở các vùng bị ảnh hưởng nhưng không có triệu chứng sẽ phải thực hiện cách ly 21 ngày kể từ ngày 30-5.

Trong khi đó, Mexico lựa chọn cách tiếp cận tập trung vào giám sát y tế tại cửa khẩu. Bộ trưởng Y tế David Kershenovich cho biết nước này sẽ tăng cường sàng lọc Ebola tại các sân bay, khuyến cáo người dân tránh tới Congo và yêu cầu những người đến từ quốc gia này phải cách ly trong 21 ngày.