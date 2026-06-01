Liverpool đàm phán với HLV tiếp theo

HLV Andoni Iraola đang đàm phán các điều khoản cá nhân với Liverpool và cả hai bên đều muốn hoàn tất việc bổ nhiệm ông trước thềm . HLV 43 tuổi người Tây Ban Nha là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng tại Anfield sau khi CLB sa HLV Arne Slot, người đã dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch Premier League mùa 2024 - 2025.

Liverpool đã gửi lời đề nghị ban đầu cho Andoni Iraola, người đã rời Bournemouth tháng trước sau khi dẫn dắt đội bóng cán đích ở vị trí thứ sáu tại Premier League và giành quyền tham dự Europa League mùa tới. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này, với cả hai bên đều hy vọng sẽ sớm đạt được giải pháp trước khi World Cup 2026 khai mạc vào ngày 11-6.

Richard Hughes, giám đốc của Liverpool, đang dẫn đầu các cuộc thảo luận với Iraola. Đáng chú ý, khi còn làm việc tại Bournemouth, chính Hughes đã bổ nhiệm Iraola làm HLV trưởng. Sau đó, ông Hughes mới gia nhập đội chủ sân Anfield vào năm 2024.

Iraola gần như chắc chắn sẽ dẫn dắt Liverpool mùa tới.

Andoni Iraola có thể cân nhắc đưa cựu hậu vệ của Bournemouth, Tommy Elphick, đi cùng sau khi HLV này từ chối cơ hội rời Bournemouth để dẫn dắt Bristol City. Cựu HLV của Rayo Vallecano, Iraola đã đàm phán với nhiều CLB khác nhau kể từ khi tuyên bố quyết định rời khỏi Bournemouth vào tháng Tư.

Crystal Palace đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với Iraola, người cũng đã gặp gỡ Chelsea sau khi HLV Liam Rosenior bị sa thải. Nhiều CLB khác ở châu Âu cũng bày tỏ sự quan tâm, với các cuộc đàm phán về việc Iraola thay thế Kasper Hjulmand tại Bayer Leverkusen. AC Milan cũng đã lên tiếng muốn đàm phán với Raiola.

Trong khi đó, đội trưởng Virgil van Dijk là cầu thủ Liverpool đầu tiên gửi lời cảm ơn HLV Arne Slot sau khi ông rời đi, đăng tải trên mạng : "Chúng ta sẽ không bao giờ quên chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa giải đầu tiên cùng nhau. Cảm ơn HLV. Chúc ông cùng gia đình mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Cả Arne Slot lẫn Ibrahima Konate đều chia tay đội chủ sân Anfield.

Ở một khác, Liverpool xác nhận người đá cặp với Van Dijk ở hàng phòng ngự, Ibrahima Konate, sẽ rời Merseyside khi hợp đồng của anh kết thúc vào mùa hè này. Konate, 27 tuổi, gia nhập Liverpool từ RB Leipzig năm 2021, có 183 lần ra sân, giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và hai cúp Carabao.

Liverpool cho biết: “Ibrahima Konate sẽ ra đi với lòng biết ơn và sự trân trọng của chúng tôi đối với những đóng góp mà anh ấy đã thực hiện. Tất cả mọi người tại cCLB chúc anh ấy những điều tốt nhất trong tương lai".

