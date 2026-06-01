Neymar và 'canh bạc khó' của HLV Ancelotti ở tuyển Brazil

Quyết định giữ Neymar dự World Cup 2026 trong hoàn cảnh anh không có thể trạng tốt nhất, chính là nước đi mạo hiểm của HLV Carlo Ancelotti.

Cách đây không lâu, nhiều nguồn tin xác nhận Neymar sẽ không thể thi đấu cùng tuyển Brazil trong các trận giao hữu trước thềm World Cup 2026. Không chỉ vậy, ngôi sao này còn có nguy cơ bỏ lỡ một số trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất, HLV Ancelotti khẳng định sẽ không loại Neymar. “Cậu ấy sẽ cùng chúng tôi dự World Cup. Chúng tôi đã chọn 26 cầu thủ và họ đều dự World Cup. Chúng tôi vẫn kỳ vọng Neymar sẽ ra sân thi đấu ngay trong trận đầu tiên tại World Cup gặp Ma Rốc. Nếu cậu ấy không thể thi đấu, chúng tôi sẽ chờ đến trận thứ hai gặp Haiti”, vị chiến lược gia người Ý nhấn mạnh.

Thực tế, ngay từ thời điểm công bố danh sách dự World Cup 2026, quyết định gọi Neymar của HLV Ancelotti đã tạo ra tranh cãi. Cụ thể, nhà cầm quân này quyết định gạt tên một số cầu thủ trẻ đang chơi tốt, sung sức hơn và phù hợp hơn với yêu cầu pressing, tốc độ cũng như cường độ cao của bóng đá hiện đại để dành suất cho cựu sao Barcelona.

Khi Ancelotti triệu tập Neymar, nhiều ý kiến cho rằng đây không hẳn là một lựa chọn thuần túy về chuyên môn. Bởi Neymar là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Brazil trong hơn một thập kỷ qua và việc loại anh khỏi World Cup chắc chắn sẽ tạo ra cú sốc lớn. Nhưng giữ anh lại cũng đồng nghĩa Brazil phải mang theo một dấu hỏi lớn ngay từ ngày đầu hội quân.

Vấn đề nằm ở chỗ, HLV Ancelotti từng nhấn mạnh rằng chỉ những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh và đạt phong độ tốt mới được dự World Cup. Đó là tiêu chuẩn hợp lý với một đội tuyển đặt mục tiêu vô địch.

Nhưng khi phát hiện chấn thương của Neymar nặng hơn dự kiến, thậm chí có thể khiến anh bỏ lỡ những trận đầu tiên tại World Cup 2026, HLV Ancelotti lại “quay xe” khi khẳng định sẽ không loại bất kỳ ai khỏi danh sách đã được công bố.

Không ai có thể phủ nhận tài năng của Neymar, đặc biệt là sau những gì anh đã làm cho tuyển Brazil. Tuy nhiên, World Cup không phải nơi dành cho những hy vọng mơ hồ. Ở một sân chơi ngắn ngày, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa rất lớn và việc dành một suất cho cầu thủ chưa rõ ngày trở lại là quyết định đầy rủi ro.

Nếu Neymar không kịp hồi phục, Brazil sẽ mất đi một phương án nhân sự. Nhưng nếu anh trở lại khi chưa có thể trạng tốt nhất, HLV Ancelotti sẽ đứng trước bài toán khó hơn là có nên sử dụng anh hay không.

HLV Ancelotti có lý do để đặt niềm tin vào Neymar, bởi ông hiểu giá trị của những cầu thủ lớn trong các trận đấu quan trọng ở World Cup. Đây là giải đấu không chỉ cần thể lực, mà còn đòi hỏi bản lĩnh, sự lì lợm và khả năng tạo đột biến.

Nhưng niềm tin ấy chỉ hợp lý nếu được đặt trong giới hạn rõ ràng. Brazil không thể vì Neymar mà đánh đổi toàn bộ sự chuẩn bị của cả tập thể.

Bởi vậy, quyết định giữ Neymar là canh bạc khó của HLV Ancelotti tại World Cup 2026. Nếu Neymar kịp trở lại và giúp Brazil tiến sâu, ông sẽ được ca ngợi là người dám tin vào thiên tài ở thời điểm khó khăn nhất. Nhưng trong trường hợp Neymar không đạt thể trạng tốt, làm xáo trộn đội hình hoặc khiến Brazil phải trả giá vì một suất bị lãng phí, mọi chỉ trích sẽ quay về với HLV Ancelotti.