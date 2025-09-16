Không có triệu chứng, phát hiện ung thư tuyến giáp 2 bên kèm hạch cổ

Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư nội tiết phổ biến, với tỷ lệ mắc ngày càng gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở nữ giới. Bệnh thường tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn sớm, khiến người bệnh dễ dàng chủ quan và bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.

Theo thống kê tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) năm 2023, ung thư tuyến giáp là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở nữ giới đến khám (hơn 30%), vượt trên các bệnh lý ung thư thường gặp khác như vú, phổi, đại tràng và dạ dày.

Điều này cho thấy nhu cầu tầm soát và phát hiện sớm ung thư tuyến giáp ở phụ nữ ngày càng trở nên cấp thiết.

Thùy phải nhân echo kém đặc # 5.4*4.4*5.2 mm, trục ngang, vôi hóa thô, bờ không đều

Một trường hợp điển hình là nữ bệnh nhân N.T .T. T (24 tuổi, ngụ TP HCM) đến Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) khám sức khỏe định kỳ, hoàn toàn không có triệu chứng và tiền căn bệnh lý.

Qua siêu âm tầm soát, bác sĩ phát hiện hai thương tổn nghi ngờ ung thư ở cả hai thùy tuyến giáp (phân độ TIRADS 5) kèm nhiều hạch cổ hai bên (dạng hạch viêm không điển hình). Bệnh nhân nhanh chóng được hội chẩn, sinh thiết và chỉ định phẫu thuật cắt trọn tuyến giáp.

Kết quả chọc hút tế bào tuyến giáp, ghi nhận có tế bào ác tính (carcinoma giáp nhú)

Do phát hiện sớm khi chưa có di căn hạch, người bệnh không cần điều trị uống phóng xạ, tiên lượng hồi phục tốt và tránh được nhiều biến chứng nguy hiểm. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân đã có thể trở lại làm việc bình thường.

Nhiều hạch cổ hai bên - Ảnh BVCC