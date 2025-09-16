Hà Nội

Sống Khỏe

Không có triệu chứng, phát hiện ung thư tuyến giáp 2 bên kèm hạch cổ

Ung thư tuyến giáp tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn sớm, khiến người bệnh dễ bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Thúy Nga

Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư nội tiết phổ biến, với tỷ lệ mắc ngày càng gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở nữ giới. Bệnh thường tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn sớm, khiến người bệnh dễ dàng chủ quan và bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.

Theo thống kê tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) năm 2023, ung thư tuyến giáp là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở nữ giới đến khám (hơn 30%), vượt trên các bệnh lý ung thư thường gặp khác như vú, phổi, đại tràng và dạ dày.

Điều này cho thấy nhu cầu tầm soát và phát hiện sớm ung thư tuyến giáp ở phụ nữ ngày càng trở nên cấp thiết.

tuyen-giap-k1.jpg
Thùy phải nhân echo kém đặc # 5.4*4.4*5.2 mm, trục ngang, vôi hóa thô, bờ không đều

Một trường hợp điển hình là nữ bệnh nhân N.T .T. T (24 tuổi, ngụ TP HCM) đến Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) khám sức khỏe định kỳ, hoàn toàn không có triệu chứng và tiền căn bệnh lý.

Qua siêu âm tầm soát, bác sĩ phát hiện hai thương tổn nghi ngờ ung thư ở cả hai thùy tuyến giáp (phân độ TIRADS 5) kèm nhiều hạch cổ hai bên (dạng hạch viêm không điển hình). Bệnh nhân nhanh chóng được hội chẩn, sinh thiết và chỉ định phẫu thuật cắt trọn tuyến giáp.

tuyen-giap-k.jpg
Kết quả chọc hút tế bào tuyến giáp, ghi nhận có tế bào ác tính (carcinoma giáp nhú)

Do phát hiện sớm khi chưa có di căn hạch, người bệnh không cần điều trị uống phóng xạ, tiên lượng hồi phục tốt và tránh được nhiều biến chứng nguy hiểm. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân đã có thể trở lại làm việc bình thường.

tuyen-giam-k4.jpg
tuyen-giap-k5.jpg
Nhiều hạch cổ hai bên - Ảnh BVCC

Có thể thấy, trường hợp này cũng một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của việc tầm soát sức khỏe định kỳ.

Chủ động kiểm tra sức khỏe sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, ngay cả khi không có triệu chứng, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng về chi phí, phòng ngừa biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.

Sống Khỏe

Nội soi khâu treo dây thanh cho người bệnh liệt dây thanh quản

Để hạn chế biến chứng tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược gây liệt dây thanh người bệnh mổ tuyến giáp cần được phẫu thuật bởi bác sĩ có kinh nghiệm.

Khó nói, khó thở, ăn sặc... sau mổ tuyến giáp

Phẫu thuật nội soi khâu treo dây thanh là một phương pháp phẫu thuật được thực hiện để điều trị các vấn đề ở dây thanh quản, đặc biệt là các trường hợp liệt dây thanh hoặc sa thanh quản.

Sống Khỏe

Phẫu thuật nội soi đường miệng điều trị ung thư tuyến giáp không vết sẹo

Đây là loại ung thư nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ có tiên lượng tốt, giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài.

Không còn vết sẹo dài trên cổ sau phẫu thuật, bệnh nhân ung thư tuyến giáp nay có thể tự tin về ngoại hình mà vẫn được điều trị triệt để nhờ kỹ thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng (TOETVA). Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn đang được triển khai thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Các bác sĩ khoa Ung bướu vừa phẫu thuật nội soi bằng đường miệng thành công cho bệnh nhân Đ.T.T.T (42 tuổi) ở phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân đi khám sức khỏe tổng quát, siêu âm phát hiện thuỳ trái tuyến giáp có khối u kích thước 4x5mm.

Sống Khỏe

Nhiều loại viêm tuyến giáp ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết quan trọng giúp sản xuất hormone điều hòa nhiều chức năng sống thiết yếu.

Tuyến nội tiết quan trọng, ảnh hưởng nhiều chức năng cơ thể

Các bác sĩ bệnh viện Nội tiết Trung ương đã đưa ra cảnh báo về bệnh viêm nhiễm tuyến giáp.

