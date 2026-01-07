Ca thông tim điều trị tim bẩm sinh nặng cho bào thai thứ 13 thành công

Thành công ca thông tim can thiệp bào thai thứ 13

Ngày 6/1/2026, Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai thứ 13, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong việc làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim mạch bào thai phức tạp ngay từ trong bụng mẹ.

Sản phụ N.T.K.Q. (sinh năm 2000) nhập viện lúc 13h50 ngày 5/1/2026, thai 27 tuần 6 ngày, được chẩn đoán không lỗ van động mạch phổi (PA-IVS) kèm thiểu sản thất phải mức độ trung bình, diễn tiến nhanh theo chiều hướng nặng – một dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp, nguy cơ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sống và phát triển tim sau sinh.

Trước tình trạng bệnh lý phức tạp, cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa ê-kíp chuyên sâu can thiệp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đi đến thống nhất chỉ định can thiệp nong van động mạch phổi bằng bóng cho thai nhi nhằm cải thiện dòng máu lên phổi, tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển.

Ca can thiệp được thực hiện lúc 9h15 ngày 6/1/2026, kéo dài 70 phút – được đánh giá là một ca khó về kỹ thuật. Ê-kíp đã tiến hành gây mê, giãn cơ và giảm đau cho thai qua đường tĩnh mạch rốn; chọc kim vào thất phải, luồn guidewire qua van động mạch phổi và nong bóng kích thước 2.5 × 10 mm, áp lực 12 bar, thực hiện 3 lần. Siêu âm sau nong ghi nhận dòng máu lên động mạch phổi tốt.

Sau can thiệp 4 giờ, sản phụ tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không gò tử cung, không ra huyết. Siêu âm kiểm tra ghi nhận không còn tràn dịch màng ngoài tim, dòng máu lên động mạch phổi tốt. Hiện tình trạng cả mẹ và thai đều ổn định.

Ê-kíp các bác sĩ can thiệp thông tim bào thai Từ Dũ – Nhi đồng 1 vui mừng báo tin ca can thiệp điều trị tim bẩm sinh cho bào thai thành công (6/1/2026) - Ảnh BVCC

Đây là một kỹ thuật can thiệp chuyên sâu, phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp liên viện nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm rất lớn của toàn bộ ê-kíp. Thành công của ca can thiệp không chỉ mang lại cơ hội sống và phát triển tốt hơn cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, mà còn thể hiện rõ năng lực làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ thầy thuốc Thành phố, ngay từ giai đoạn bào thai.

Sở Y tế biểu dương tinh thần tận tâm, bản lĩnh chuyên môn và sự nỗ lực không ngừng của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Đây là minh chứng sinh động cho hướng đi đúng đắn trong phát triển y học chuyên sâu, tăng cường phối hợp liên viện và đặt người bệnh làm trung tâm trong mọi quyết định chuyên môn.

12 ca thông tim bào thai thành công, dấu ấn chuyển dịch tư duy chăm sóc sức khỏe

Ngành Y tế TP HCM cho biết, việc thực hiện thành công ca thông tim thứ 13 và 12 ca can thiệp thông tim bào thai trong thời gian qua là một dấu mốc đáng ghi nhận của Ngành. Đây không chỉ là thành tựu chuyên môn của các ê kíp y bác sĩ trực tiếp tham gia, mà còn là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản, phối hợp chặt chẽ và định hướng phát triển y tế chuyên sâu mà Ngành Y tế Thành phố kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.

Chỉ khi các bệnh viện chuyên sâu cùng phối hợp, cùng hội chẩn, cùng chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực thì y tế chuyên sâu mới phát huy được hiệu quả thực chất.

Ê- kíp thực hiện ca thông tim lần thứ 12 - Ảnh BVCC

Điều đáng nói là giá trị của những ca can thiệp này không nằm ở con số, mà nằm ở ý nghĩa mà nó mở ra cho hệ thống y tế Thành phố. Can thiệp tim bào thai là kỹ thuật có độ khó rất cao, đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, sự phối hợp liên chuyên khoa và khả năng tổ chức hệ thống ở mức cao nhất. Việc làm chủ kỹ thuật này cho thấy Ngành y tế Thành phố đã đủ năng lực tiếp cận và triển khai những lĩnh vực khó nhất của y học hiện đại.

Quan trọng hơn, các ca can thiệp thông tim bào thai đánh dấu sự chuyển dịch rõ ràng trong tư duy chăm sóc sức khỏe: từ điều trị khi bệnh đã biểu hiện sang can thiệp sớm, can thiệp ngay từ trong bào thai, nhằm thay đổi diễn tiến bệnh lý, giảm tử vong và di chứng nặng nề cho trẻ sau sinh. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của y học hiện đại và là nền tảng để Thành phố tiếp tục phát triển y học bào thai một cách bài bản, có hệ thống.

Thành công này cũng khẳng định tính đúng đắn của mô hình phát triển y tế chuyên sâu theo hệ sinh thái đa trung tâm, đa chuyên khoa. Không một đơn vị nào có thể thực hiện những ca can thiệp phức tạp như vậy một cách đơn lẻ.

Chỉ khi các bệnh viện chuyên sâu cùng phối hợp, cùng hội chẩn, cùng chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực thì y tế chuyên sâu mới phát huy được hiệu quả thực chất. Đây chính là hướng phát triển bền vững của Ngành y tế Thành phố trong bối cảnh quy mô dân số lớn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.

Từ những ca can thiệp thông tim bào thai, chúng ta có thêm cơ sở để khẳng định vai trò của TPHCM là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực phía Nam, và từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe có uy tín trong khu vực ASEAN. Khi người bệnh trong nước có thể tiếp cận các kỹ thuật cao ngay tại Thành phố, và khi y tế Thành phố đủ năng lực tiếp nhận người bệnh quốc tế, thì y tế chuyên sâu không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một động lực phát triển mới.

Trong thời gian tới, Ngành Y tế TP HCM sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển các lĩnh vực y tế chuyên sâu theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao, khả năng phối hợp liên chuyên khoa và mang lại giá trị lâu dài cho người bệnh. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên viện và tạo điều kiện để các kỹ thuật cao được triển khai bền vững, an toàn và nhân văn.