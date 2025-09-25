Hà Nội

Xã hội

Khởi tố thêm 2 đối tượng vụ lừa đảo hơn 15 tỷ đồng trên không gian mạng

Theo điều tra, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.

Gia Đạt

Ngày 25/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phượng (sinh năm 1999) và Nguyễn Duy Hoàng (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, về tội Rửa tiền quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

capture-1844.png
Bị can Nguyễn Văn Phượng tại cơ quan Công an.
67.png
Bị can Nguyễn Duy Hoàng tại Cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 4/9/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng do Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái (cùng sinh năm 2006, trú tại huyện Đình Lập) cầm đầu, sử dụng mạng xã hội Facebook, Telegram để lừa đảo bằng thủ đoạn phát trực tiếp (livestream) đánh bạc trực tuyến “Tài - Xỉu” trên website giả mạo bay789.cab nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước. Kết quả điều tra mở rộng vụ án cho thấy, sau khi Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái chiếm đoạt được tiền của các bị hại, Nguyễn Văn Phượng và Nguyễn Duy Hoàng đã tham gia giúp các đối tượng hợp thức hóa số tiền này thông qua nhiều giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

