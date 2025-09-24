Bắt thêm mắt xích trong đường dây lừa đảo bất động sản hơn 2 tỉ đồng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 01 đối tượng có dấu hiệu tham gia, giúp sức cho đồng phạm lừa đảo bất động sản, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Đối tượng Trần Thị Vân bị bắt giữ. (Ảnh Công an Đà Nẵng)

Ngày 24/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Vân (SN 1990, trú tại tổ 9, thôn Miếu Bông, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Thị Thu Thủy (SN 1988, trú tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra trong năm 2024 tại địa bàn huyện Hòa Vang (cũ), TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT phát hiện đối tượng Vân có dấu hiệu tham gia, giúp sức.

Kết quả điều tra xác định: Vân đã cùng Thủy lợi dụng hình thức môi giới, mua bán bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt của 06 bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

