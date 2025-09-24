Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt thêm mắt xích trong đường dây lừa đảo bất động sản hơn 2 tỉ đồng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 01 đối tượng có dấu hiệu tham gia, giúp sức cho đồng phạm lừa đảo bất động sản, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Thanh Hà
hh.png
Đối tượng Trần Thị Vân bị bắt giữ. (Ảnh Công an Đà Nẵng)

Ngày 24/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Vân (SN 1990, trú tại tổ 9, thôn Miếu Bông, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Thị Thu Thủy (SN 1988, trú tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra trong năm 2024 tại địa bàn huyện Hòa Vang (cũ), TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT phát hiện đối tượng Vân có dấu hiệu tham gia, giúp sức.

Kết quả điều tra xác định: Vân đã cùng Thủy lợi dụng hình thức môi giới, mua bán bất động sản để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt của 06 bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng:

(Nguồn: THĐT)
#Bất động sản #lừa đảo #Đà Nẵng #tạm giam #giúp sức #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức đăng ký thường trú cho trẻ em

Với lý do triển khai “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/9, Công an xã Thượng Đức (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo có tổ chức, nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng của một hộ dân trú tại thôn Tân Lệ (xã Thượng Đức) bằng hình thức đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh.

Trước đó, vợ chồng anh T.V.T và chị N.T.L nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0963.623.070, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Thượng Đức. Với lý do triển khai đợt cao điểm “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu gia đình anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt tạm giam 'nữ quái' lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Tại Cơ quan An ninh điều tra, Trần Thanh Huyền khai nhận đã chiếm đoạt số tiền trên 220 triệu đồng của nhiều nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Huyền, sinh năm 1992, trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

gen-h-l1-714317.jpg
Đối tượng Trần Thanh Huyền tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bẫy lừa đảo từ bánh vẽ “du học nước ngoài”

Nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài” để dẫn dụ, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, rồi cô lập khỏi gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/9, thông tin từ Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi nhằm vào đối tượng sinh viên, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ “đi du học” để chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo trình báo của bà N.T.H (trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), vào khoảng 15h ngày 22/9, con gái bà là cháu N.T.T (SN 2007, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh), bất ngờ nhắn tin thông báo đã chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới