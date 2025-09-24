Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức đăng ký thường trú cho trẻ em

Với lý do triển khai “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh để chiếm đoạt tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 24/9, Công an xã Thượng Đức (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo có tổ chức, nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng của một hộ dân trú tại thôn Tân Lệ (xã Thượng Đức) bằng hình thức đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh.

Trước đó, vợ chồng anh T.V.T và chị N.T.L nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0963.623.070, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Thượng Đức. Với lý do triển khai đợt cao điểm “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu gia đình anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh.

68d3b2de5e35b.jpg
Vợ chồng anh T.V.T và chị N.T.L trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Để tạo sức ép, chúng yêu cầu anh T và chị L tải một ứng dụng giả mạo có tên “Cổng dịch vụ công Bộ Công an” và thực hiện thanh toán phí nhập khẩu hộ khẩu qua ứng dụng này. Để đánh lừa và tạo lòng tin, nhóm đối tượng chỉ đạo chị L chuyển thử 10.000 đồng vào tài khoản giả mạo “Kho bạc Nhà nước khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh”. Sau đó, chúng nhanh chóng chuyển ngược lại số tiền này, khiến nạn nhân tin tưởng hơn.

Ngay sau đó, bọn lừa đảo tiếp tục yêu cầu anh T chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng (hơn 100 triệu đồng) sang tài khoản của vợ để “hoàn tất thủ tục”. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh T đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Công an xã Thượng Đức đã kịp thời xác minh và mời vợ chồng anh T và chị L lên trụ sở làm việc, giải thích rõ thủ tục cư trú cho công dân mới sinh, đồng thời ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Lừa đảo #Công an Hà Tĩnh #ngăn chặn #chiếm đoạt tài sản #đăng ký thường trú

Bài liên quan

Xã hội

Nữ sinh ở Hà Tĩnh sập bẫy lừa đảo từ “trò chơi may rủi”

Nhóm đối tượng đã đánh vào tâm lý tò mò, ham lợi nhuận nhanh của học sinh để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của một học sinh lớp 10 về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 triệu đồng qua trò chơi "quay số trúng thưởng" trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8/9, em N.T. (SN 2009, trú tại xã Lộc Hà) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thì thấy một tài khoản có tên “Duy Thiếu Gia 86” đang livestream trò chơi quay số, với nhiều người tham gia. Tò mò và tin tưởng, em đã nhắn tin để tìm hiểu và được hướng dẫn chuyển khoản 200.000 đồng vào tài khoản mang tên Võ Quốc Duy để “kéo vốn chơi”.

Xem chi tiết

Xã hội

Bẫy lừa đảo từ bánh vẽ “du học nước ngoài”

Nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài” để dẫn dụ, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, rồi cô lập khỏi gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/9, thông tin từ Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi nhằm vào đối tượng sinh viên, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ “đi du học” để chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo trình báo của bà N.T.H (trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), vào khoảng 15h ngày 22/9, con gái bà là cháu N.T.T (SN 2007, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh), bất ngờ nhắn tin thông báo đã chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Rộ lừa đảo sau sự cố tại CIC, ngân hàng cảnh báo 7 thủ đoạn

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng lưu lại tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của kẻ lừa đảo và chụp màn hình tin nhắn đe dọa để trình báo công an.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác sau sự cố thông tin tại Trung tâm Thông tin tín dụng Việt Nam (CIC). Theo đó, VPBank cảnh báo về 7 kịch bản lừa đảo thường gặp và đưa ra 5 bí kíp đối phó.

7 kịch bản lừa đảo phổ biến

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới