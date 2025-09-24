Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức đăng ký thường trú cho trẻ em

Với lý do triển khai “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/9, Công an xã Thượng Đức (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo có tổ chức, nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng của một hộ dân trú tại thôn Tân Lệ (xã Thượng Đức) bằng hình thức đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh.

Trước đó, vợ chồng anh T.V.T và chị N.T.L nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0963.623.070, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Thượng Đức. Với lý do triển khai đợt cao điểm “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu gia đình anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh.

Vợ chồng anh T.V.T và chị N.T.L trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Để tạo sức ép, chúng yêu cầu anh T và chị L tải một ứng dụng giả mạo có tên “Cổng dịch vụ công Bộ Công an” và thực hiện thanh toán phí nhập khẩu hộ khẩu qua ứng dụng này. Để đánh lừa và tạo lòng tin, nhóm đối tượng chỉ đạo chị L chuyển thử 10.000 đồng vào tài khoản giả mạo “Kho bạc Nhà nước khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh”. Sau đó, chúng nhanh chóng chuyển ngược lại số tiền này, khiến nạn nhân tin tưởng hơn.

Ngay sau đó, bọn lừa đảo tiếp tục yêu cầu anh T chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng (hơn 100 triệu đồng) sang tài khoản của vợ để “hoàn tất thủ tục”. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh T đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Công an xã Thượng Đức đã kịp thời xác minh và mời vợ chồng anh T và chị L lên trụ sở làm việc, giải thích rõ thủ tục cư trú cho công dân mới sinh, đồng thời ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo.

