Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đồng Tháp bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Hà Văn Của đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 24/1, thông tin từ Công an xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 1.500 bao thuốc lá lậu.

dang1da8e.jpg
Đối tượng Hà Văn Của cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 12h30, ngày 20/01, trong quá trình tuần tra Công an xã Mỹ Hiệp phát hiện, bắt quả tang Hà Văn Của (SN 1976, ngụ ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp) điều khiển xe máy mang BKS 52F7-6531, chở 1.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu JET và 490 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu HERO.

Làm việc với cơ quan Công an, Hà Văn Của khai nhận số thuốc trên mua về để bán lại kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
#Công an #Đồng Tháp #thuốc lá lậu #bắt giữ #Hà Văn Của

Bài liên quan

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá lậu đi tiệu thu, Trần Quốc K. đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt quả tang đối tượng dùng ô tô vận chuyện 3.980 bao thuốc lá nhập lậu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 ngày 21/01, Tại Km 21+200, Quốc lộ 30 thuộc địa bàn ấp Đông Mỹ (xã Mỹ Thọ), Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường tiến hành tạm dừng phương tiện kiểm tra hành chính theo quy định phương tiện xe ôtô tải mang BKS: 54X-4074 do tài xế Trần Quốc K. (SN 03/09/1996, xã Tân Bình, TP Cần Thơ) điều khiển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới