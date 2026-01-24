Đồng Tháp bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, Hà Văn Của đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 24/1, thông tin từ Công an xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 1.500 bao thuốc lá lậu.

Đối tượng Hà Văn Của cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 12h30, ngày 20/01, trong quá trình tuần tra Công an xã Mỹ Hiệp phát hiện, bắt quả tang Hà Văn Của (SN 1976, ngụ ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp) điều khiển xe máy mang BKS 52F7-6531, chở 1.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu JET và 490 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu HERO.

Làm việc với cơ quan Công an, Hà Văn Của khai nhận số thuốc trên mua về để bán lại kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

