Khởi tố nhóm thanh niên tham gia ẩu đả, đánh nhầm người ở Hải Phòng

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 21/6 trên đường tỉnh lộ 392 thuộc địa phận thôn Phù Lịch, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng, 8 thanh niên ở huyện Ninh Giang cũ (nhóm Ninh Giang) đã truy đuổi 4 thanh niên ở xã Tứ Kỳ (gọi là nhóm Tứ Kỳ).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Khi đuổi đến khu vực phía trước cửa nhà ông Trần Văn Triệu (SN 1969 trú tại thôn Phù Lịch, xã Vĩnh Lại), nhóm Ninh Giang điều khiển xe chặn đầu nhóm Tứ Kỳ và lao vào đánh, đấm nhóm Tứ Kỳ.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng ở Ninh Giang đánh nhầm anh Nguyễn Quốc Thắng là người đi đường (SN 2001 ở khu An Nhân Đông, xã Tứ Kỳ) - người đang điều khiển xe mô tô đi theo hướng vòng xuyến Nghĩa An đi Tứ Kỳ do hiểu nhầm là người trong nhóm Tứ Kỳ.

Sau khi bị đánh, anh Thắng đi được khoảng hơn 200m do trời tối đã đâm vào xe mô tô do Nguyễn Văn Huy (SN 2001 ở thôn Do Nghĩa, xã Vĩnh Lại) điều khiển đỗ xe ở lòng đường để xem vụ đánh nhau.

Hậu quả nhóm thanh niên ở Tứ Kỳ bị thương nhẹ, anh Thắng bị trầy xước tay, chân, vai, bất tỉnh tại hiện trường va chạm giao thông và được đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ, xe mô tô của anh Thắng bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

