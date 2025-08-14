Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tìm đối thủ để đánh nhau

Do mâu thuẫn cá nhân nhóm của C đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo kiếm, dao, phóng nhanh tìm nhóm đối thủ để “giải quyết mâu thuẫn”.

Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng mang hung khí đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, khoảng 21h ngày 2/8, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội tiếp nhận 2 đối tượng có biểu hiệu vi phạm pháp luật từ tổ công tác 141 - CATP Hà Nội.

Nhóm đối tượng cùng tang vật.

Qua xác minh, Công an phường Tây Hồ xác định 2 đối tượng trên tham gia tụ tập với một nhóm thanh - thiếu niên mang hung khí, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Công an phường Tây Hồ đã nhanh chóng làm rõ 9 đối tượng (đều dưới 16 tuổi) trong vụ việc trên.

Bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân giữa N.N.C (SN 2010) và một đối tượng trú tại phường Phú Diễn, nhóm của C đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo kiếm, dao, phóng nhanh, rú ga, lạng lách qua nhiều tuyến đường như Võ Nguyên Giáp - Cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Xuân La - Đỗ Nhuận, đến Công viên Hòa Bình tìm nhóm đối thủ để “giải quyết mâu thuẫn”. Không gặp nhóm kia, các đối tượng quay về theo hướng cầu Thăng Long.

Ngày 10/8, Công an phường Tây Hồ đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bàn giao các đối tượng cho Công an phường Xuân Đỉnh để điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định. Thời gian tới, Công an phường Tây Hồ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

