Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đỗ Hữu Tuấn

Ông Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng 7 bị can bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm.

Hải Ninh

Ngày 22/11, Bộ Công an thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

7777.jpg
Bị can Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Bộ Y tế.

Mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 bị can.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Vũ Huy Long, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng, Cục an toàn thực phẩm; Phạm Hoàng Giang, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Trần Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và Trần Thị Tuyết, Chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 28/8, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, Phó Trưởng phòng Trần Thị Thu Liễu và chuyên viên Nguyễn Thị Hải Hà về tội Nhận hối lộ.

Bước đầu, Bộ Công an xác định các bị can trong vụ án đã có nhiều sai phạm trong việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#Phó Cục trưởng #An toàn thực phẩm #hối lộ #khởi tố #điều tra #Bộ Y tế

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng trộm xe máy ở An Giang

Lợi dụng sở của người dân, 2 đối tượng đã lén lút lấy trộm xe mô tô rồi mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 22/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 2002, trú tại khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 11/10, Công an phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) nhận được tin báo của ông Nguyễn Thanh H. (phường Thới Sơn) về việc phát hiện nghi phạm trộm xe mô tô.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường ở Ninh Bình

Lợi dụng chức trách được giao khi còn là cán bộ xã, đối tượng Trịnh Văn Minh đã nhận hối lộ để làm các thủ tục đất đai trái quy định.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trịnh Văn Minh, sinh năm 1979 ở phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 2 Điều 354 Bộ luật hình sự.

capture.png
Đối tượng Trịnh Văn Minh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người ở Hà Tĩnh

Do không chú ý quan sát, không bật tín hiệu xin chuyển hướng, V.Q.Đ (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Ngày 22/11, thông tin từ Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với V.Q.Đ (SN 1971, thôn Tân Văn, xã Đồng Tiến) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 29/10, tại ngã ba giao nhau giữa các tuyến đường liên thôn thuộc thôn Tri Lễ, xã Đông Kinh, V.Q.Đ điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 38C-160.99 lưu thông theo hướng từ thôn Chi Lưu đi thôn Trí Nang (xã Đông Kinh).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới