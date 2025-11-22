Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Đỗ Hữu Tuấn

Ông Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng 7 bị can bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm.

Ngày 22/11, Bộ Công an thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bị can Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: Bộ Y tế.

Mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 bị can.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Vũ Huy Long, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng, Cục an toàn thực phẩm; Phạm Hoàng Giang, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Trần Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và Trần Thị Tuyết, Chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 28/8, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, Phó Trưởng phòng Trần Thị Thu Liễu và chuyên viên Nguyễn Thị Hải Hà về tội Nhận hối lộ.

Bước đầu, Bộ Công an xác định các bị can trong vụ án đã có nhiều sai phạm trong việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.