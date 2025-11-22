Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng trộm xe máy ở An Giang

Lợi dụng sở của người dân, 2 đối tượng đã lén lút lấy trộm xe mô tô rồi mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 22/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 2002, trú tại khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 11/10, Công an phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) nhận được tin báo của ông Nguyễn Thanh H. (phường Thới Sơn) về việc phát hiện nghi phạm trộm xe mô tô.

3ff20c9a4663ca3d9372.jpg
Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Nam.

Ngay lập tức, Công an phường Thới Sơn đã đến hiện trường lập biên bản sự việc đồng thời đưa Phạm Văn Nam cùng Lê Văn Thuận (SN: 1994, trú tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng khai nhận lợi dụng xe đang đậu trong vườn không người trông giữ nên đã lén lút lấy trộm xe mô tô nói trên.

Được biết, đối tượng Phạm Văn Nam có 1 tiền sự về hành vi "Trộm cắp tài sản" đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng chưa thi hành xong Quyết định xử phạt. Riêng đối tượng Lê Văn Thuận thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, Công an phường Thới Sơn đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #tỉnh An Giang #khởi tố #trộm cắp #xe máy #Phạm Văn Nam

Bài liên quan

Xã hội

Băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh 'sa lưới'

Từ 5/2025 cho đến lúc bị bắt, băng nhóm này đã trộm được 13 chiếc xe máy trị giá hơn 230 triệu đồng, số tiền từ bán xe được các đối tượng tiêu xài cá nhân.

Ngày 21/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy, bắt giữ 7 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, đầu tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của người dân về việc, trên địa bàn phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, phường Vinh Phú, xã Hưng Nguyên, xã Quỳ Châu (Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy.

Xem chi tiết

Xã hội

Liên tiếp phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản ở Nghệ An

Chỉ trong vòng thời gian ngắn, lực lượng chức năng Nghệ An vừa phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Ngày 18/11, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng.

Trước đó, sáng 16/11, Công an phường Trường Vinh nhận được tin báo của chị D. T.H.V. (SN 2007) về việc, khoảng 9h30 sáng 08/11, trong lúc chị này dừng xe máy điện trước một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh) thì bị kẻ gian cạy cốp xe lấy trộm 1 chiếc điện thoại trị giá 25 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa triệt xoá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bóc gỡ thành công đường dây chuyên trộm cắp xe máy với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tỉnh, có tính chất chuyên nghiệp.

Trước đó, trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 liên tiếp xảy ra 02 vụ mất xe máy, với nhiều đặc điểm tương đồng về thời gian, thủ đoạn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Lâm 2 đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới