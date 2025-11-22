Khởi tố đối tượng trộm xe máy ở An Giang

Lợi dụng sở của người dân, 2 đối tượng đã lén lút lấy trộm xe mô tô rồi mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 22/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 2002, trú tại khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 11/10, Công an phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) nhận được tin báo của ông Nguyễn Thanh H. (phường Thới Sơn) về việc phát hiện nghi phạm trộm xe mô tô.

Ngay lập tức, Công an phường Thới Sơn đã đến hiện trường lập biên bản sự việc đồng thời đưa Phạm Văn Nam cùng Lê Văn Thuận (SN: 1994, trú tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng khai nhận lợi dụng xe đang đậu trong vườn không người trông giữ nên đã lén lút lấy trộm xe mô tô nói trên.

Được biết, đối tượng Phạm Văn Nam có 1 tiền sự về hành vi "Trộm cắp tài sản" đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng chưa thi hành xong Quyết định xử phạt. Riêng đối tượng Lê Văn Thuận thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, Công an phường Thới Sơn đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

