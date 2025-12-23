Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng mượn xe SH mang đi cắm

Theo điều tra, ngày 4/9/2024, Hà mượn xe SH của bạn để đi chơi. Sau đó, đối tượng mang xe đi cắm được 60 triệu đồng. Hiện, Công an đang truy nã đối tượng này.

Gia Đạt

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Đỗ Như Hà (SN 1991; thường trú tại: phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

79.png
Quyết định truy nã đối tượng Đỗ Như Hà.

Theo điều tra, ngày 4/9/2024, Hà mượn xe SH của bạn để đi chơi. Sau đó, đối tượng mang xe đi cắm được 60 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Như Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 14/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0399686406), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

