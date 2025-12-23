Ngộ độc rượu ở Hải Phòng, 1 người tử vong, 6 người nhập viện

Theo Sở Y tế Hải Phòng, vào lúc 21h30 phút ngày 18/12, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương về một số bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành điều tra, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Kết quả điều tra ghi nhận, bữa tối ngày 16/12/2025, tại gia đình ông Cà Ngọc Chung (Lô 13 LK15 khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, Hải Phòng), có 11 người cùng ăn bữa tối, các món ăn gồm canh rươi, xôi xéo đỗ hành, thịt bò chiên, thịt chó nấu và uống rượu ngâm (rượu do ông Ngụy Đình Hoàn, công tác tại khoa Y dược, Trường Đại học Thành Đông là đồng nghiệp của ông Chung tặng).

Ảnh minh họa.

Trong số đó, có 4 người không uống rượu, sức khỏe bình thường, 7 người khác uống khoảng 5 lít rượu ngâm đều bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. 6 người là đồng nghiệp của ông Chung tại Trường Đại học Thành Đông, 1 người là hàng xóm của ông Chung.

Khoảng 5h15 ngày 18/12, ông Đặng Ngọc Huy (quê quán Đông Triều, Quảng Ninh) đã tử vong (đêm ngày 17/12/2025 ông Huy nghỉ tại Ký túc xá của Nhà trường). Hiện nguyên nhân vẫn đang chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Tối ngày 18/12, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 6 người còn lại lần lượt nhập viện tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh, thở nhanh, toan chuyển hóa. Xét nghiệm trong máu của các người bệnh đều phát hiện methanol với nồng độ 44,6 - 256,9 mg/dL. Xét nghiệm trong mẫu rượu mang đến có nồng độ methanol 30,3 mg/dL, nồng độ ethanol 1,84%.

Sáng ngày 19/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với UBND phường Tứ Minh làm việc ông Ngụy Đình Hoàn, cán bộ khoa Y dược Trường Đại học Thành Đông. Đoàn công tác ghi nhận thông tin, rượu ngâm của ông Hoàn được sử dụng trong bữa tối ngày 16/12 là do ông Nguyễn Khắc Hồng cung cấp mang từ tỉnh Thái Nguyên về.

Ông Hoàn cho biết sau khi xảy ra vụ việc, ông Hoàn đã gọi điện hỏi ông Hồng về nguồn gốc của rượu trắng đã ngâm cùng với các loại dược liệu, ông Hồng cho biết là mua của nhà hàng xóm, tại nơi ông Hồng sinh sống và ngâm cùng với sâm xuyên đá, sâm cau đe, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt, đỗ trọng nam, hồng kỳ nam.

Trước đây ông Hồng đã từng ngâm rượu như trên và cho tặng Khoa và một số cá nhân trong Trường Đại học Thành Đông với tổng cộng 3 lần để sử dụng và không ai bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Đáng chú ý, trong lần thứ 3 với số lượng là 20 lít cho tặng vào khoảng ngày 10/11. Số lượng rượu này được cho/tặng một số người trong trường, trong đó có 5 lít được sử dụng vào bữa tối ngày 16/12 tại gia đình ông Cà Ngọc Chung. Mẫu rượu được Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm gửi đi xét nghiệm lấy từ số rượu còn lại của lần 3, sau khi đã thu gom lại từ những người được cho tặng.

Căn cứ vào thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai về các bệnh nhân đang bị ngộ độc thực phẩm do Methanol; Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm Hải Phòng số 1460; số 1461/, 1462 ngày 20/12 và Báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ngày 20/12, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, bữa ăn tối ngày 16/12/2025, tại nhà của bệnh nhân Cà Ngọc Chung là bữa ăn nguyên nhân. Trong đó rượu ngâm là thức ăn nguyên nhân, căn nguyên Methanol. Toàn bộ số người mắc ngộ độc thực phẩm đều sử dụng chung một loại rượu ngâm do ông Nguyễn Khắc Hồng cung cấp.

Đến chiều ngày 20/12/2025, theo thông tin từ một trong số các bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cung cấp: 4/6 bệnh nhân đã không phải lọc máu, 6/6 bệnh nhân tình trạng sức khỏe đều tiến triển tốt.

Công an phường Tứ Minh đã làm việc với các cá nhân có liên quan và sẽ tiến hành công tác điều tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu ngâm nêu trên theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và truy xuất nguồn gốc rượu gây ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng, Sở Công thương Hải Phòng, Sở Y tế Thái Nguyên, UBND phường Tứ Minh, Công an phường Tứ Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng tiếp tục phối hợp, điều tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.