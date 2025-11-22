Khởi tố tài xế gây tai nạn chết người ở Hà Tĩnh

Do không chú ý quan sát, không bật tín hiệu xin chuyển hướng, V.Q.Đ (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Ngày 22/11, thông tin từ Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với V.Q.Đ (SN 1971, thôn Tân Văn, xã Đồng Tiến) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 29/10, tại ngã ba giao nhau giữa các tuyến đường liên thôn thuộc thôn Tri Lễ, xã Đông Kinh, V.Q.Đ điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 38C-160.99 lưu thông theo hướng từ thôn Chi Lưu đi thôn Trí Nang (xã Đông Kinh).

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với V.Q.Đ.

Cùng thời điểm, bà Đ.T.K. (SN 1962, thôn Hòa Hợp, xã Đông Kinh) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38H8-1796 đi phía bên phải, phía sau, cùng chiều với xe ô tô.

Khi đến khu vực ngã ba, V.Q.Đ cho xe rẽ phải nhưng không chú ý quan sát, không bật tín hiệu xin chuyển hướng, khiến phần tay lái bên trái của xe mô tô va chạm vào cửa bên phải cabin ô tô.

Cú va chạm làm bà Đặng Thị K. ngã xuống đường, tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong: