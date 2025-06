Khởi tố người bán hàng online doanh thu 72 tỷ vì trốn thuế

Trốn thuế 1,8 tỷ, Chủ tịch Công ty VK Market bị khởi tố Trương Thị Vinh với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty VK Market đã chỉ đạo và thực hiện buôn bán, kinh doanh hàng hóa online có hành vi trốn thuế gây thất thoát trên 1,8 tỷ đồng.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Thị Vinh (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH hai thành viên VK Market) để điều tra về tội Trốn thuế.