Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nóng nhóm đối tượng vô cớ đánh người ở khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không có biển số, đi tốc độ cao, bấm còi inh ỏi... rồi vô cớ đánh người ở Hà Tĩnh.

Hạo Nhiên

Ngày 17/8, thông tin từ Công an xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng vô cớ đánh người tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trước đó, ngày 11/7, tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, anh Trần Văn Cao (SN 2008, trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) bị một nhóm thanh niên lạ mặt đi xe mô tô không có biển số hành hung gây thương tích. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Lộc đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ truy xét nhóm đối tượng gây án.

533982224-1078470897792013-4129446592891216635-n.jpg
Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm 10 thanh thiếu niên tham gia hành hung anh Cao, gồm: Trần Đ.P (SN 2008), Nguyễn V.A.V (SN 2010), Nguyễn M.D (SN 2008), Võ N.H.Đ (SN 2009); Nguyễn Đ.B (SN 2008), Nguyễn Đ.H (SN 2008), Nguyễn V.H (SN 2009), Trần Đ.P (SN 2008), Nguyễn T.V (SN 2008), Nguyễn M.Q (SN 2008) cùng trú tại xã Can Lộc.

Ngay sau đó, Công an xã Đồng Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS” theo điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt từ 5 – 8 triệu đồng/đối tượng. Riêng Nguyễn Đ.B bị xử phạt bổ sung về hành vi sử dụng trái phép vũ khí thô sơ theo điểm a khoản 4 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt 10 – 20 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn làm rõ nhiều hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ với tổng số tiền xử phạt lên đến 70 triệu đồng.

>>>Mời độc giả xem thêm video phẫn nộ cha đánh con gái ruột dã man.

(Nguồn: Truyền hình Long An)
#Nhóm thanh niên #vô cớ #đánh người #Công an xã Đồng Lộc #Hà Tĩnh #bắt nóng

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nóng kẻ cướp điện thoại ở Hà Tĩnh

Đến một cửa hàng điện thoại ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), nam thanh niên vờ hỏi mua điện thoại iPhone 14 Promax, rồi lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở đã cướp giật, bỏ chạy.

Ngày 16/8, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt nóng đối tượng Nguyễn Đức Bình để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 13h10 ngày 16/8, Công an xã Đức Thọ nhận tin báo của anh Trần Ngọc Sơn (SN 1994, trú TDP 8, xã Đức Thọ) về việc có nam thanh niên đến cửa hàng anh hỏi mua điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax.

Xem chi tiết

Video

Vụ hành hung cô gái ở sảnh thang máy: Bảo vệ phản ứng ngay nhưng không kịp

Công an xác định do có xích mích, mâu thuẫn trước đó dưới sân chơi trẻ em, Đặng Chí Thành đã hành hung, đe dọa cô gái ở trước thang máy chung cư Sky Central.

Chiều 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra liên quan đến vụ hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky Central địa chỉ 176 Định Công, phường Phương Liệt.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc
Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn tại quán karaoke ở Hà Tĩnh, người đàn ông bị đánh tới tấp

Anh Nguyễn Văn T. (Hà Tĩnh) đang bồng cháu bé đứng ở sảnh quán karaoke, bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt xông vào hành hung.

Ngày 11/8, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị đánh tại quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 10/8, anh Nguyễn Văn T. (30 tuổi, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) cùng một số người thân đến hát tại quán karaoke trên địa bàn xã Hương Khê. Trong đó, có em gái là Nguyễn Thị Q. và cháu N.N.T.L. (1 tuổi, con của chị Q.).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới