Bắt nóng nhóm đối tượng vô cớ đánh người ở khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không có biển số, đi tốc độ cao, bấm còi inh ỏi... rồi vô cớ đánh người ở Hà Tĩnh.

Ngày 17/8, thông tin từ Công an xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng vô cớ đánh người tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trước đó, ngày 11/7, tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, anh Trần Văn Cao (SN 2008, trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) bị một nhóm thanh niên lạ mặt đi xe mô tô không có biển số hành hung gây thương tích. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Lộc đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ truy xét nhóm đối tượng gây án.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm 10 thanh thiếu niên tham gia hành hung anh Cao, gồm: Trần Đ.P (SN 2008), Nguyễn V.A.V (SN 2010), Nguyễn M.D (SN 2008), Võ N.H.Đ (SN 2009); Nguyễn Đ.B (SN 2008), Nguyễn Đ.H (SN 2008), Nguyễn V.H (SN 2009), Trần Đ.P (SN 2008), Nguyễn T.V (SN 2008), Nguyễn M.Q (SN 2008) cùng trú tại xã Can Lộc.

Ngay sau đó, Công an xã Đồng Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS” theo điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt từ 5 – 8 triệu đồng/đối tượng. Riêng Nguyễn Đ.B bị xử phạt bổ sung về hành vi sử dụng trái phép vũ khí thô sơ theo điểm a khoản 4 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt 10 – 20 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn làm rõ nhiều hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ với tổng số tiền xử phạt lên đến 70 triệu đồng.

>>>Mời độc giả xem thêm video phẫn nộ cha đánh con gái ruột dã man.