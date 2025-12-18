Chê bạn 'chưa có vợ', người đàn ông bị chém vỡ đầu

Trêu chọc bạn đồng niên chưa có vợ, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị chém vỡ đầu với tỷ lệ thươnng tật 8%.

Ngày 18/12, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú tại thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 134, khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h20' ngày 7/8, Đoàn Trung Thế cùng một số người đang ngồi uống nước, nói chuyện trước nhà anh Trần Ngọc Hoàng tại thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh. Lúc này, Đoàn Văn Hồ (SN 1985, trú cùng thôn) đi xe mô tô từ ngoài vào, cố tình va nhẹ vào ghế nơi Thế đang ngồi.

Bị can Đoàn Trung Thế.

Tại đây, Hồ có những lời nói mang tính trêu chọc, khiêu khích, trong đó có câu: “Tau đưng có vợ con hấn lo, chơ mi có vợ con mô mà lo”. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi, xô xát, Hồ dùng tay đánh vào mặt Thế. Sự việc được mọi người can ngăn, Thế và Hồ ra về.

Tuy nhiên, khi về nhà, do bức xúc vì cho rằng bị Hồ nói xúc phạm, Đoàn Trung Thế đã mang theo một con dao quay sang nhà Đoàn Văn Hồ. Khi thấy Hồ đang đứng ở khu vực giếng nước trước sân, Thế dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ của Hồ, gây thương tích, với tỷ lệ 8%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

