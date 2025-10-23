Khởi tố hai đối tượng hành hung 2 cô gái tại quán ăn ở Hà Nội

Nguyễn Tiến Huynh và Nguyễn Anh Tuấn có hành vi hành hung 2 người phụ nữ gồm 1 người mặc áo đen, 1 người mặc áo khoác bò màu xanh tại quán ăn ở đường Cầu Giấy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra tại khu vực đường Cầu Giấy, phường Láng vào rạng sáng 13/10.

Hai đối tượng liên quan tới vụ việc.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Huynh (SN 2000, trú tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, trú tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 BLHS.

Quá trình điều tra xác định rạng sáng 13/10, Nguyễn Tiến Huynh và Nguyễn Anh Tuấn có hành vi hành hung 2 người phụ nữ gồm 1 người mặc áo đen, 1 người mặc áo khoác bò màu xanh (hiện chưa xác định được lai lịch của 2 người phụ nữ trên) tại quán ăn ở đường Cầu Giấy, phường Láng.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị 2 người phụ nữ trên đến Công an phường Láng (địa chỉ: 109 đường Láng Hạ, Hà Nội) liên hệ với Cán bộ điều tra Hoa Thái Hà, số điện thoại 0976644858 để làm việc về nội dung vụ án.

Ai biết thông tin về 2 người phụ nữ trên, đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội để phối hợp làm rõ vụ việc.

