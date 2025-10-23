Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố hai đối tượng hành hung 2 cô gái tại quán ăn ở Hà Nội

Nguyễn Tiến Huynh và Nguyễn Anh Tuấn có hành vi hành hung 2 người phụ nữ gồm 1 người mặc áo đen, 1 người mặc áo khoác bò màu xanh tại quán ăn ở đường Cầu Giấy.

Gia Đạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra tại khu vực đường Cầu Giấy, phường Láng vào rạng sáng 13/10.

1f40e864982d7173283cjpg.jpg
Hai đối tượng liên quan tới vụ việc.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Huynh (SN 2000, trú tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, trú tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 BLHS.

Quá trình điều tra xác định rạng sáng 13/10, Nguyễn Tiến Huynh và Nguyễn Anh Tuấn có hành vi hành hung 2 người phụ nữ gồm 1 người mặc áo đen, 1 người mặc áo khoác bò màu xanh (hiện chưa xác định được lai lịch của 2 người phụ nữ trên) tại quán ăn ở đường Cầu Giấy, phường Láng.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị 2 người phụ nữ trên đến Công an phường Láng (địa chỉ: 109 đường Láng Hạ, Hà Nội) liên hệ với Cán bộ điều tra Hoa Thái Hà, số điện thoại 0976644858 để làm việc về nội dung vụ án.

Ai biết thông tin về 2 người phụ nữ trên, đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội để phối hợp làm rõ vụ việc.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#hành hung phụ nữ #quán ăn Hà Nội #Cầu Giấy #tội phạm hình sự #bắt giữ đối tượng

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng làm nhục, hành hung học sinh ở Hà Nội

Ngày 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố 2 bị can trong vụ Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại xã Sóc Sơn.

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị một nhóm đối tượng chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video, đăng sự việc lên mạng xã hội Tiktok. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ 6 đối tượng trong vụ việc đều dưới 18 tuổi.

40.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Người phụ nữ ở Hà Nội tố bị thanh niên lạ đánh gãy xương hốc mắt

Một phụ nữ ở Hà Nội cho biết trong lúc đi uống cà phê cùng bạn đã bị một nhóm thanh niên lạ mặt từ quán ăn đối diện đi tới vô cớ gây sự, hành hung.

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 20/10, chị Vương Ý Nhi (27 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cho biết khoảng 22h ngày 15/10, chị cùng ba người bạn (hai nam, một nữ) ngồi uống nước tại một quán cà phê trong ngõ 58 phố Núi Trúc (phường Giảng Võ, Hà Nội).

h1.png
Ảnh cắt từ clip
Xem chi tiết

Xã hội

Báo cáo của Trường Cao đẳng Việt Đức về việc nữ sinh lớp 10 bị bạn hành hung

Trường Cao đẳng Việt Đức (Nghệ An) tạm thời cho 2 học sinh liên quan nghỉ học ở nhà để gia đình giáo dục, động viên tư tưởng và củng cố tinh thần.

Ngày 19/10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã nhận được báo cáo của Trường Cao đẳng Việt Đức liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị bạn hành hung.

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Việt Đức, sự việc xảy ra trong giờ giải lao sau tiết học thứ 2, sáng 15/10. Thời điểm trên, nam sinh N.V.G.B. (lớp 10H1) sang đánh nữ sinh N.T.N.L. (lớp 10H2). Nhiều học sinh dùng điện thoại quay, chụp lại vụ việc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới