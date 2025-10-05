Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố Facebooker chuyên kêu gọi từ thiện để 'móc túi' nhà hảo tâm

Facebooker Nông Thị Thu Thủy (còn gọi là Thủy Tẹt Bé Nhỏ) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để "móc túi" các nhà hảo tâm.

Thanh Hà

Ngày 5/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đáng chú ý, Thủy là đối tượng có liên quan đến vụ việc dựng hình tượng “lính bắn tỉa huyền thoại” gây xôn xao dư luận tại tỉnh Điện Biên trong thời gian qua.

img-7478-717.jpg
Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thuỷ.

Cơ quan Công an xác định, trong nhiều năm qua, Thủy tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực.

Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên Facebook cá nhân Nông Thị Thu Thuỷ (Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ). Qua đó nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Sau đó, lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thuỷ đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh, mục đích kêu gọi từ thiện nhằm “móc túi” các mạnh thường quân.

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện. Trong đó từ tháng 2 đến tháng 6/2025, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Đây là diễn biến mới nhất sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi) với cáo buộc chiếm đoạt tiền từ thiện.

Tuân là một Facebooker được nhiều người biết đến với vỏ bọc “thầy giáo nhân ái”, "người làm việc thiện" trên mạng xã hội với những lời kêu gọi sẻ chia, các hình ảnh trao quà cho người nghèo, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng. Sau đó Tuân đã lợi dụng niềm tin ấy để chiếm đoạt tiền từ thiện, âm thầm bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ chính lòng tin của cộng đồng.

556647195-846381147721876-4549611468043871410-n-719.jpg
Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan Công an.

Đáng nói, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên.

Sau khi Nguyễn Mạnh Tuân bị Công an tỉnh Điện Biên tạm giữ, Thuỷ đã tìm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tự thú.

Tại đây, Nông Thị Thu Thuỷ khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng nhau xây dựng các chiến dịch kêu gọi ủng hộ. Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Sau đó, Thuỷ và Tuân đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

#Điện Biên #khởi tố #tạm giam #nhà hảo tâm #móc túi #từ thiện

Bài liên quan

Xã hội

Bộ Công an thông tin các bị can bị khởi tố cùng Hoàng Hường

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tối 4/10, Bộ Công an thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự liên quan đến Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động.

78.jpg
﻿Hoàng Thị Hường.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố kế toán công ty Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai

Để hợp thức hóa hàng hóa đã mua, lập hồ sơ quyết toán tiền với Công ty Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, Thủy mua của Dung 16 số hoá đơn giá trị gia tăng.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với đối Phạm Thị Thủy (sinh năm 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), là kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ (Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai), về tội danh “Mua bán trái phép hoá đơn”.

a1.jpg
Công an khám xét nơi làm việc của Thủy. (Ảnh: Báo Lào Cai).
Xem chi tiết

Kinh doanh

Độ giàu có của doanh nhân Hoàng Hường trước khi bị khởi tố

Nhờ sự phát triển của hệ thống kinh doanh mang tên mình, Hoàng Hường sở hữu khối tài sản đồ sộ với hàng loạt bất động sản đắt đỏ. 

hoang-huong1.jpg
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có đối tượng Hoàng Thị Hường. Ảnh: VTV
hoang-huong2.jpg
Hoàng Hường (tên thật Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987 tại Phú Thọ) là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa và bán hàng online. Ảnh: Vietnamnet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới