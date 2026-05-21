Truy quét 'điểm nóng' đào đãi vàng trái phép ở Huế

Ngày 21/5, thông tin từ UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa thiết lập hai chốt kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Mỗi chốt có 5 người thuộc lực lượng công an, quân sự và biên phòng.

Trước đó, ngày 19/5, chốt số 1 tổ chức tuần tra tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng thuộc thôn Kê 2. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khe Bùn có hai lán trại dựng dọc bờ suối cùng các dụng cụ phục vụ đào, đãi vàng.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều lán trại...

Tại khe Li Leng, tổ công tác phát hiện ba lán trại khác cùng bảy người đang thực hiện hành vi đào, đãi vàng trái phép. Khi thấy lực lượng tuần tra, nhóm người này bỏ chạy vào rừng. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ năm lán trại, tiêu hủy các dụng cụ đãi vàng.

Sáng 20/5, lực lượng tại chốt tiếp tục tuần tra và phát hiện thêm ba lán trại mới cùng nhiều dấu vết khai thác mới, nghi sử dụng máy móc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ và tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác khoáng sản.

...dụng cụ phục vụ đãi vàng giữa rừng.

Đến khoảng 10h ngày 21/5, chốt số 2 tổ chức tuần tra, truy quét tại khu vực khe Bùn và phát hiện hơn 1.000 m ống dẫn nước cùng ba khay đãi vàng. Tổ công tác tiến hành tiêu hủy toàn bộ số dụng cụ trên.

Trao đổi với pv, một lãnh đạo UBND xã A Lưới, cho biết: “Các lực lượng sẽ tiếp tục truy quét “vàng tặc” tại các điểm còn lại. Ngoài ra, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát…”.