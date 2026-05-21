Truy quét 'điểm nóng' đào đãi vàng trái phép ở Huế

Phát hiện lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, truy quét gắt gao, các đối tượng khai thác vàng trái phép đã tháo chạy vào rừng sâu.

Hạo Nhiên

Ngày 21/5, thông tin từ UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa thiết lập hai chốt kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Mỗi chốt có 5 người thuộc lực lượng công an, quân sự và biên phòng.

Trước đó, ngày 19/5, chốt số 1 tổ chức tuần tra tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng thuộc thôn Kê 2. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khe Bùn có hai lán trại dựng dọc bờ suối cùng các dụng cụ phục vụ đào, đãi vàng.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều lán trại...

Tại khe Li Leng, tổ công tác phát hiện ba lán trại khác cùng bảy người đang thực hiện hành vi đào, đãi vàng trái phép. Khi thấy lực lượng tuần tra, nhóm người này bỏ chạy vào rừng. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ năm lán trại, tiêu hủy các dụng cụ đãi vàng.

Sáng 20/5, lực lượng tại chốt tiếp tục tuần tra và phát hiện thêm ba lán trại mới cùng nhiều dấu vết khai thác mới, nghi sử dụng máy móc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ và tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác khoáng sản.

...dụng cụ phục vụ đãi vàng giữa rừng.

Đến khoảng 10h ngày 21/5, chốt số 2 tổ chức tuần tra, truy quét tại khu vực khe Bùn và phát hiện hơn 1.000 m ống dẫn nước cùng ba khay đãi vàng. Tổ công tác tiến hành tiêu hủy toàn bộ số dụng cụ trên.

Trao đổi với pv, một lãnh đạo UBND xã A Lưới, cho biết: “Các lực lượng sẽ tiếp tục truy quét “vàng tặc” tại các điểm còn lại. Ngoài ra, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát…”.

Khai thác vàng trái phép ảnh hưởng tới đời sống người dân miền núi thành phố Huế

Những cánh rừng đầu nguồn ở miền núi A Lưới, thành phố Huế đang oằn mình trước nạn khai thác vàng trái phép.

Men theo những con đường mòn dẫn vào khu vực Khe Bùn và Khe Li Leng xã A Lưới 1, thành phố Huế, dấu vết của hoạt động khai thác vàng trái phép còn hiện rõ. Nhiều hố đào sâu khoét vào sườn núi, đất đá bị cày xới. Ven các khe suối nhỏ, những lán trại dựng tạm bằng bạt nylon nằm lẩn khuất dưới tán cây. Những đoạn ống nhựa dẫn nước còn vắt ngang khe suối để phục vụ việc đãi vàng sa khoáng.

Người dân địa phương cho biết, các nhóm khai thác vàng thường hoạt động về đêm hoặc rạng sáng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ nhanh chóng tẩu tán phương tiện, lẩn sâu vào rừng hoặc bỏ trốn theo những đường mòn hiểm trở.

Khai thác khoáng sản trái phép, chủ mỏ và nhân viên bị khởi tố

Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" trái phép vượt phạm vi được cấp phép.

Ngày 12/2, Công an TP Huế cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Trần Hải Sinh (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera); Nguyễn Văn Phú (SN 1988, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt) và Phan Hùng Lĩnh (SN 1984, nhân viên kỹ thuật mỏ cao lanh La Dứt) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

817721a8-e65a-4925-ab44-065f0fbfa545.jpg
Lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt giam 3 đối tượng.
