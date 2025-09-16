Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng buôn hàng cấm cất giấu tại nhà bố vợ ở Bắc Ninh

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét nơi cất giấu tang vật tại nhà bố vợ của Thuân là ông Hoàng Văn Dần, thu giữ thêm 4.880 bao thuốc lá.

Gia Đạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Thuân (sinh năm 1988, trú tại TDP Bồng 2, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về tội Buôn bán hàng cấm.

5.jpg
Số tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, vào ngày 27/8, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đã bắt giữ Ngô Văn Thuân khi đối tượng này đang vận chuyển thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Tang vật thu giữ trên xe ô tô Kia Morning của Thuân gồm 4 thùng carton chứa tổng cộng 1.200 bao thuốc lá lậu. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét nơi cất giấu tang vật tại nhà bố vợ của Thuân là ông Hoàng Văn Dần, thu giữ thêm 4.880 bao thuốc lá. Toàn bộ số thuốc lá này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không dán tem phụ bằng tiếng Việt.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
