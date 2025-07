Khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm tuồn lợn bệnh ra thị trường

Trong số 5 người liên quan tới các ổ nhóm tội phạm bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, có Nguyễn Huy Tùng, con trai của trùm giang hồ M. "gỗ".

Công an tỉnh Thanh Hóa tối ngày 9/7 đã thông tin về việc khởi tố bị can, khám xét tại số nhà 91 (đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Đây là ngôi nhà của một trùm giang hồ ở xứ Thanh mà công an đã từng huy động lực lượng khám xét vào tháng 5/2023.