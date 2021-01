Trời lạnh, tuyệt đối tránh làm 3 việc này kẻo trẻ ốm nặng

Mặc nhiều quần áo. Mùa đông, không ít người sợ trẻ nhiễm lạnh mà mặc cho thật nhiều quần áo. Thực tế, cơ thể trẻ không khác nhiều so với người lớn. Việc ủ ấm quá mức có thể khiến trẻ ốm nặng, đối diện với hội chứng muggy. Ở đó, hội chứng muggy có thể khiến trẻ trở nên tím tái, thiếu oxy, sốt cao, vã mồ hôi, mất nước, co giật, hôn mê, suy hô hấp, tuần hoàn. Thậm chí, trường hợp nặng trẻ còn có thể dẫn đến tử vong, nhiều trường hợp còn để lại di chứng thần kinh nặng nề. Có hai cách để kiểm tra liệu bé có mặc quá nhiều quần áo hay không. Đầu tiên, hãy chạm vào xương đòn của trẻ. Nếu cảm thấy không quá nóng, cũng không quá lạnh thì quần áo trẻ đang mặc là ổn. Thứ hai, chạm vào lưng của trẻ, nếu ra mồ hôi hoặc quá nóng thì chắc chắn trẻ đã mặc dày hơn cần thiết.Dùng máy sưởi liên tục. Trời lạnh sâu, nhiều phụ huynh trang bị máy sưởi điện trong nhà để giúp con chống chọi với cái lạnh cả ngày lẫn đêm. Điều này thật sự không tốt cho trẻ nhỏ cũng như người lớn. Bật đèn sưởi liên tục có thể gây khô da, mất nước. Đặc biệt, có thể dẫn đến sốc nhiệt khi từ trong nhà bước ra ngoài. Nguyên lý làm việc của máy sưởi điện là phát sáng, đốt nóng không khí ở gần đó. Thực tế, nhiều trường hợp trẻ nhỏ chưa nhận thức được nguy hiểm, chạm tay vào khám phá gây bỏng nhiệt. Mặc áo có dây rút phần cổ. Trời lạnh, không ít phụ huynh chọn cho con những chiếc áo có phần dây rút ở cổ. Dù vậy, nhiều chuyên gia không khuyến khích bố mẹ cho con mặc loại áo này bởi có thể gây tai nạn không mong muốn. Không ít trường hợp ngạt thở, tử vong từng được ghi nhận do sợi dây rút ở cổ mắc vào cầu trượt, cửa xa hoặc bị người khác rút mạnh. Để an toàn, tốt nhất phụ huynh không nên cho trẻ từ 2-7 tuổi mặc loại thiết kế này. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Thói quen buổi sáng giúp bạn giảm cân. Nguồn: Zingnews.

