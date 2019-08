TPBVSK Hạ khang đường bị cảnh báo vi phạm qui định quảng cáo thế nào?

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua trên các trang website có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ khang đường vi phạm quy định về quảng cáo. Cụ thể, quảng cáo công dụng sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Các trang web bị Cục cảnh báo cụ thể như sau:

1. http://giamduong2.meohay.xyz/

2.http://tieuduongadw.songvui.xyz/

3.https://www.facebook.com/pg/haduonghuyetantoan/posts/

4.http://dutdiemtieuduong.suckhoecuocsong365.com/

Sản phẩm TPBVSK Hạ khang đường này do Công ty TNHH thương mại SBG (Địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty TNHH thương mại SBG đến làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm TPBVSK Hạ khang đường đang quảng cáo trên các trang nêu trên không phải do Công ty TNHH thương mại SBG thực hiện và Công ty không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên các website này.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, TPBVSK Hạ khang đường được quảng cáo trên nhiều trang web là sản phẩm có các thành phần dược liệu từ thảo dược thiên nhiên; là “phương pháp trị bệnh tiểu đường số 1 tại Việt Nam”.

Thậm chí các thông tin khẳng định “Hạ Khang Đường giúp cơ thể thoát khỏi bệnh tiểu đường thông qua việc uống trực tiếp viên sản phẩm. Các tinh chất thực vật trên sản phẩm nhẹ nhàng giúp thành phần hoạt chất thẩm thấu vào trong cơ thể với hàm lượng phù hợp và làm giảm hàm lượng đường trong máu. Sản phẩm cũng giúp bạn vượt qua được những triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 2, như khó thở, suy giảm trí nhớ, đi tiểu thường xuyên, tê và đau các chi.”

Rõ ràng cách quảng cáo này cho thấy nhãn hàng đã vi phạm qui định, quảng cáo “vống” công dụng của sản phẩm như thuốc chữa bệnh. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ khang đường tại các website nêu trên.