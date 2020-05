Quảng cáo TPBVSK Đại Kiện Can vi phạm qui định, bị cảnh báo?

(Kiến Thức) - Cục An toàn Thực phẩm mới đây đã ra cảnh báo về quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Kiện Can trên một số trang web có hành vi lừa dối khách hàng, vi phạm pháp luật, người tiêu dùng cần cẩn trọng.

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay, trong thời gian vừa qua trên một số website như https://itppharma.com/dai-kien-can/; https://www.healcentral.org/dai-kien-can/; https://sieuthisongkhoe.com/san-pham/dai-kien-can/; https://1top.vn/review/dai-kien-can-khac-tinh-cua-viem-gan-gia-bao-nhieu-mua-o-dau/; https://www.facebook.com/hetloviemgan/ quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Kiện Can như thuốc chữa bệnh, sử dụng danh tính bác sỹ, cơ quan y tế, bệnh nhân để quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vi phạm quy định pháp luật, lừa dối người tiêu dùng.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Kiện Can trên các website/internet nêu trên.

Sản phẩm Đại Kiện Can do Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Vitaco, có địa chỉ phòng 802, số 627 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

TPBVSK Đại Kiện Can được quảng cáo với công dụng hỗ trợ làm giảm các triệu chứng suy giảm chức năng gan. Các thành phần chủ yếu của Đại Kiện Can là Diệp hạ châu, giảo cổ lam, nhân trần, ích mẫu, chi tử... Các quảng cáo cũng cho rằng, sử dụng sản phẩm thường xuyên để duy trì tình trạng ổn định của gan.

Hình ảnh PGS.TS Nguyễn Văn Toại được các trang web dùng để quảng cáo sản phẩm Đại Kiện Can

Đến thời điểm này, sau khi có cảnh báo từ Cục An toàn Thực phẩm, ngoài địa chỉ tài khoản facebook https://www.facebook.com/hetloviemgan/, các trang web bị cảnh báo khác đã không thể truy cập được.

Trên địa chỉ https://www.facebook.com/hetloviemgan/ hiện vẫn đang để các thông tin quảng cáo quá đà với nhiều từ ngữ như: "vĩnh biệt nỗi lo viêm gan", "đưa virus viêm gan B về âm tính"...

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, hiện có nhiều trang web khác vẫn đang tiếp tục quảng cáo sản phẩm TPBVSK Đại Kiện Can như thuốc chữa bệnh với công dụng "đẩy lùi viêm gan", "bài trừ men gan, mỡ gan", "thoát viêm gan B",... Rõ ràng, với những nội dung quảng cáo như vậy, nhãn hàng này vẫn ngang nhiên vi phạm qui định về quảng cáo, lừa đảo người tiêu dùng.

Hiện Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại kiện can trên các website/internet nêu trên.