Ngoài Trà Slim Cường Anh, sản phẩm giảm cân nào chứa Sibutramine nguy hại?

Trà Slim Cường Anh và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo Mộc Cường Anh trên nhiều website do quảng cáo sai quy định của pháp luật; các nội dung quảng cáo về sản phẩm và công dụng của các sản phẩm này không đúng theo nội dung hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Cục An toàn thực phẩm vừa ra cảnh báo về việc lưu hành TPBVSK Trà Slim Cường Anh không rõ nguồn gốc xuất xứ và đang được quảng cáo vi phạm quy định pháp luật. Trước đó, Cục An toàn thực phẩm từng nhiều lần cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏevà thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo Mộc Cường Anh trên nhiều website do quảng cáo sai quy định của pháp luật; các nội dung quảng cáo về sản phẩm và công dụng của các sản phẩm này không đúng theo nội dung hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic cũng từng bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt số tiền 55 triệu đồng do không có đủ trang thiết bị, dụng cụ phù hợp theo quy định và sản xuất, buôn bán lô sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Slim Cường Anh thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Đáng nói, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Cường Anh từng vướng nghi vấn chứa chất cấm khi xuất hiện những hình ảnh phiếu kiểm nghiệm sản phẩm Viên tăng cân – Safety Gain weight Cường Anh; hình ảnh phiếu kiểm nghiệm Viên giảm cân – Safety Lose weight Cường Anh của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) cho thấy, sản phẩm của Cường Anh chứa chất cấm.

Cụ thể, với Phiếu kiểm nghiệm số 9752/PKN-VNKQG, thời gian kiểm nghiệm từ 18-25/5/2018, sản phẩm viên giảm cân Cường Anh cho thấy sản phẩm này có chứa Sibutramine (LOD: 3,5ug/g). Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm viên giảm cân Cường Anh cho thấy sản phẩm này có chứa Sibutramine (LOD: 3,5ug/g). Kết quả xét nghiệm định tính và định lượng ngày 06/7/2018 trên Phiếu kiểm nghiệm số 124520/PKN-VKNQG với mẫu viên giảm cân an toàn Cường Anh (NSX: 20/05/2018, HSD: 20/05/2019), số lượng 10 viên, cũng cho kết quả tương tự: Sibutramine (LOD: 3,5ug/g).

Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm do ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe người sử dụng. Chất này tạo cảm giác no và không thèm ăn nhưng tăng nguy cơ co giật, đau tim, loạn nhịp tim và đột quỵ. Vì những tác dụng nguy hại đến tim mạch của Sibutramine, ngày 8/6/2010, Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine. Tiếp đó, ngày 14/4/2011 Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Sibutramine do có tác dụng không mong muốn và quyết định về việc rút số đăng ký của tất cả các thuốc có chứa hoạt chất này ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Mặc dù vậy chất cấm này vẫn được sử dụng trái phép trong nhiều sản phẩm giảm cân. Trong thời gian vừa qua, thông qua chương trình giám sát chủ động, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện và thu hồi nhiều sản phẩm giảm cân có chứa chất Sibutramine.

Trong đó, phải kể đến những tên tuổi từng được nhiều chị em phụ nữ săn lùng, kể cả các sản phẩm được quảng cáo là thảo dược như trà giảm cân Hoa sâm đất, trà giảm cân Vy&Tea, thuốc giảm cân đông y Tiến Hạnh,… cho đến nhiều sản phẩm nhập ngoại khác.

Cụ thể, hồi tháng 3/2019, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin cảnh báo từ Đại sứ quán Hàn Quốc về sản phẩm Trà thảo mộc giảm cân Vy&Tea xuất khẩu vào Hàn Quốc bị phát hiện có chất cấm Sibutramine và Phenolphthaleine. Cục An toàn thực phẩm sau đó đã thành lập Đoàn kiểm tra đến làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy và ra quyết định tạm dừng lưu thông và thu hồi đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà giảm cân Vy&Tea (NSX 20/12/2018, HSD 20/12/2019).

Trà thảo mộc giảm cân Vy&Tea nhập vào Hàn Quốc bị phát hiện chứa chất cấm

Sản phẩm Trà thảo mộc Hoa Sâm Đất là của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN (địa chỉ: 89/994E Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cũng từng bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thu hồi vì lý do chứa chất cấm này.

Cơ sở đông y Tiến Hạnh (Ngõ 1, Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm) cũng bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt vì sản xuất hàng nghìn gói thuốc tăng cân, giảm cân Đông y gia truyền Tiến Hạnh với bột ngô, gạo nếp, mật mía và chất cấm Sibutramine.

Mời quý độc giả theo dõi video: Xử lý nghiêm quảng cáo TPCN vi phạm quy định

Ngoài các sản phẩm trà thảo dược giảm cân được sản xuất tại Việt Nam, cũng không ít sản phẩm giảm cân nhập ngoại cũng bị cảnh báo, thu giữ vì có chứa chất cấm. Điển hình như TPCN giảm cân hiệu Lishou (cùng thương hiệu nhưng có nhiều xuất xứ như Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam…). Sản phẩm bán chạy không kém Lishou là TPCN giảm cân hiệu Best Slim – từng bị FDA cấm lưu hành và thu hồi tại Mỹ do chứa Sibutramine. Ngoài ra, Bộ Y tế từng đình chỉ lưu hành một số TPCN vì có chứa hoạt chất Sibutramine nguy hại như: 2Day Diet, 3X Slimming Power, OxyElite Pro, Super Fat Burner…

Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng đưa ra cảnh báo tương tự với nhiều các sản phẩm giảm cân như viên nang thuốc giảm cân Papaya, Asia Slim, A1 Slim, viên nang Miracle Adipessum… FDA cũng từng khuyên người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng các sản phẩm giảm cân này được rao bán trên các trang web khác nhau, bao gồm www.Amazon.com và một số cửa hàng bán lẻ. Sản phẩm này cũng được một số trang web ở Việt Nam chào bán.