Món súp lươn nổi tiếng xứ Nghệ lên sóng CNN có gì đặc biệt?

Súp lươn là đặc sản nổi tiếng của Nghệ An bởi giống lươn ở đây đem lại thịt ngon và nhiều. Bất cứ ai khi thử qua đều mê mẩn hương vị cay nồng, mặn mà của món súp ấy. Từ lươn người ta có thể chế biến thành các món khác nhau nhưng được ưa chuộng nhất có lẽ là đến món súp lươn Nghệ An. Nhà sản xuất Beryl Shereshewsky của công ty truyền thông nổi tiếng Great Big Story thuộc kênh truyền hình Mỹ CNN mới đây vừa giới thiệu súp lươn Nghệ An là 1 trong 7 món ăn sáng độc đáo trên thế giới. Súp lươn Nghệ An thực tình là một biến tấu của món cháo lươn. Cũng như khi nấu cháo. Món súp lươn làm cũng rất công phu từ khâu chọn nguyên liệu cho đến khi bắt tay vào chế biến.Việc chọn lươn là một trong những điều đặc biệt khiến súp lươn Nghệ An khác với những nơi khác. Người dân xứ Nghệ sẽ bắt lươn đồng từ vùng quê lúa Yên Thành thay vì lươn nuôi để khi nấu thịt lươn sẽ dai, ngon, béo và chắc thịt hơn. Sau đó là tới công đoạn sơ chế lươn, đây là công đoạn tốn nhiều công sức nhất vì không phải ai cũng làm được. Đầu tiên là phải làm sạch nhớt để gỡ lấy thịt, nhiều nơi họ sử dụng vỏ trấu khi đốt cháy hoặc nấu chín lên rồi dùng muối để làm sạch phần nhớt đi. Lươn được làm rất kỹ càng, rửa sạch và đem luộc lên, đến khi lươn chín vừa đến thì mang ra tách riêng phần thịt và xương. Khi lọc thịt phải dùng cật tre chứ không dùng dao bởi có như vậy thì thịt lươn khi nấu lên không bị tanh. Thịt lươn khi làm sạch xong sẽ được xào chung với nghệ, ớt, tiêu xay. Còn phần nước dùng được ninh từ xương lợn, bò, cá và cả xương lươn nên có vị ngọt thanh rất tự nhiên. Đặc biệt là không thể thiếu hành tăm - thứ hành chỉ có ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Chính những củ hành tăm bé bé mới làm dậy lên được mùi thơm của lươn, tạo nên vị cay nồng cho món súp. Thịt lươn ngon là khi múc vào bát, miếng lươn vẫn còn nguyên, ăn vào mềm tan mà đậm vị cay của ớt và mùi thơm của hành. Thêm một chút xanh xanh từ mùi tàu hay hành tươi rồi vắt thêm ít chanh nữa là bạn đã có một bát súp lươn Nghệ An hoàn hảo.Súp lươn xứ Nghệ thường được thưởng thức với bánh mỳ nhất là bánh đã được rán giòn vì khi ấy hương vị rất riêng của súp lươn sẽ được hiện ra rõ nhất. Bát súp lươn nóng hổi dậy mùi với vị cay cay, đằm đằm và hương vị của lươn kết hợp cùng với những chiếc bánh mì giòn rụm đảm bảo không bạn nào cưỡng lại được. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

