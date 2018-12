Mãn nhãn những bộ đầm lộng lẫy nhất của sao ngoại trên thảm đỏ 2018

Tại LHP Cannes hồi tháng 5, cựu Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai xuất hiện trong bộ đầm lộng lẫy. Bộ váy couture họa tiết cánh bướm do nhà thiết kế Michael Cinco thực hiện trong 3.000 giờ. Bộ đầm xếp tầng cồng kềnh của Phạm Băng Băng nhận được những ý kiến trái chiều - người khen, kẻ chê. Song không thể phủ nhận cô vẫn là một trong những ngôi sao gây chú ý nhất trên thảm đỏ Cannes. Mỹ nhân Thái Lan Araya A. Hargate nổi bật trên thảm đỏ LHP Cannes với đầm bồng bềnh, màu sắc rực rỡ thuộc bộ sưu tập mùa xuân 2017 của nhà mốt Giambattista Valli. Amal Clooney (vợ tài tử George Clooney) ghi điểm tại sự kiện Met Gala với sự kết hợp trang phục độc đáo - quần màu navy và áo đính váy họa tiết hoa ấn tượng. Blake Lively được ví như bà hoàng trên thảm đỏ khi diện chiếc đầm Versace đỏ nổi bật. Thiết kế được hoàn thiện trong 600 giờ, thêu họa tiết, đính sequin cầu kỳ. Nữ diễn viên nổi tiếng Ấn Độ Deepika Padukone gây chú ý khi diện mẫu thiết kế dáng mullet, được tạo nên bằng những lớp bèo nhún cầu kỳ, tỉ mỉ của Ashi Studio ở sự kiện công chiếu phim Ash Is The Purest White. Chân dài Gigi Hadid khoe dáng gợi cảm trong chiếc váy ôm sát, kiểu dáng xẻ cao. Cardi B được ví như mang cả khu vườn mùa xuân lên thảm đỏ lễ trao giải American Music Awards hồi tháng 10 với thiết kế ấn tượng của Dolce & Gabbana, kết hợp cùng phụ kiện hoa lá đồng điệu. "Thiên thần nội y" Romee Strijd khoe vòng một nóng bỏng với mẫu váy cut - out táo bạo trên thảm đỏ Cannes năm nay. Trang phục màu ánh bạc sang trọng do Roberto Cavalli thiết kế. Nicole Kidman nổi bật trên thảm đỏ Oscar 2018 với chiếc đầm xanh coban ôm dáng của nhà mốt Amarni Privé. Ảnh: Getty, Just Jared.

Tại LHP Cannes hồi tháng 5, cựu Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai xuất hiện trong bộ đầm lộng lẫy. Bộ váy couture họa tiết cánh bướm do nhà thiết kế Michael Cinco thực hiện trong 3.000 giờ. Bộ đầm xếp tầng cồng kềnh của Phạm Băng Băng nhận được những ý kiến trái chiều - người khen, kẻ chê. Song không thể phủ nhận cô vẫn là một trong những ngôi sao gây chú ý nhất trên thảm đỏ Cannes. Mỹ nhân Thái Lan Araya A. Hargate nổi bật trên thảm đỏ LHP Cannes với đầm bồng bềnh, màu sắc rực rỡ thuộc bộ sưu tập mùa xuân 2017 của nhà mốt Giambattista Valli. Amal Clooney (vợ tài tử George Clooney) ghi điểm tại sự kiện Met Gala với sự kết hợp trang phục độc đáo - quần màu navy và áo đính váy họa tiết hoa ấn tượng. Blake Lively được ví như bà hoàng trên thảm đỏ khi diện chiếc đầm Versace đỏ nổi bật. Thiết kế được hoàn thiện trong 600 giờ, thêu họa tiết, đính sequin cầu kỳ. Nữ diễn viên nổi tiếng Ấn Độ Deepika Padukone gây chú ý khi diện mẫu thiết kế dáng mullet, được tạo nên bằng những lớp bèo nhún cầu kỳ, tỉ mỉ của Ashi Studio ở sự kiện công chiếu phim Ash Is The Purest White. Chân dài Gigi Hadid khoe dáng gợi cảm trong chiếc váy ôm sát, kiểu dáng xẻ cao. Cardi B được ví như mang cả khu vườn mùa xuân lên thảm đỏ lễ trao giải American Music Awards hồi tháng 10 với thiết kế ấn tượng của Dolce & Gabbana, kết hợp cùng phụ kiện hoa lá đồng điệu. "Thiên thần nội y" Romee Strijd khoe vòng một nóng bỏng với mẫu váy cut - out táo bạo trên thảm đỏ Cannes năm nay. Trang phục màu ánh bạc sang trọng do Roberto Cavalli thiết kế. Nicole Kidman nổi bật trên thảm đỏ Oscar 2018 với chiếc đầm xanh coban ôm dáng của nhà mốt Amarni Privé. Ảnh: Getty, Just Jared.