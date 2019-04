Lý do Cục ATTP cảnh báo không mua LiveSpo COLON trên website colon.vn?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo COLON trên website colon.vn.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua trên website colon.vn có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo COLON vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm.

TPBVSK LiveSpo COLON trên website colon.vn bị cảnh báo vi phạm qui định quảng cáo

Theo tìm hiểu, LiveSpo COLON là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa bào tử lợi khuẩn B.Clausii và B.Subtilis, được quảng cáo là lợi khuẩn cho người bị bệnh viêm đại tràng, người bị bệnh đường ruột cấp và mãn tính. Tuy là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng LiveSpo COLON quảng cáo trên website colon.vn lại vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm, thổi phồng công dụng sản phẩm, lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm này do Công ty cổ phần EUROPHARMA Việt Nam (Địa chỉ: Số 22, lô 16, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã mời công ty lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cung cấp lợi khuẩn LiveSpo COLON đang quảng cáo trên website colon.vn không phải do cổ phần EUROPHARMA Việt Nam thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên website này.