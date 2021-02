Loạt đặc sản Hà Nam chớ bỏ lỡ khi du xuân chùa Tam Chúc

Cá kho làng Vũ Đại: Món đặc sản Hà Nam này có bí quyết gia truyền được người dân địa phương lưu truyền suốt hàng trăm năm nay. Đến bây giờ, nó vẫn còn vẹn nguyên hương vị đặc sắc, xứng đáng là đặc sản nổi danh nhất vùng Hà Nam. Với cách kho độc đáo theo bí kíp gia truyền, nồi cá kho nơi đây ngon đậm đà đầy đủ vị thơm của cá, vị ngậy của thịt mỡ, vị chua của chanh và nhiều loại gia vị khác. Chim to dần: Khi nhắc đến Hà Nam thì dân “sành ăn” đều nhớ đến một món đặc sản nữa đó chính là “chim to dần”. Sở dĩ được gọi là “chim to dần” bởi khi thưởng thức thực khách sẽ được nếm hương vị của nhiều loại chim khác nhau từ bé như chim sẻ cho đến to như vịt trời. Bánh cuốn Phủ Lý: Nói đến những món ngon Hà Nam nổi tiếng nhất thì mọi người thường nghĩ ngay đến cái tên bánh cuốn Phủ Lý đầu tiên. Món ăn này có một hương vị vô cùng đặc trưng và khác biệt. Bánh cuốn Phủ Lý được ăn kèm với chả nướng, các loại rau thơm cùng nước chấm nóng và các loại gia vị. Cá đối Tam Chúc: Là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên có diện tích rộng nhất nước ta, hồ Tam Chúc ở Hà Nam có rất nhiều loại thủy sản quý hiếm sinh sống. Trong đó phải kể đến cá đối – loài cá có thịt vừa béo vừa ngọt nên rất được ưa thích. Cá đối nướng, cá đối om dưa, cá đối nấu riêu,… đều rất hấp dẫn. Mắm cáy Bình Lục: Từ những con cáy tươi ngon nhất được đem về tẩm ướp, chế biến theo cách riêng đã tạo nên một loại mắm cáy cực kỳ hấp dẫn. Mắm ngon sẽ có màu sắc rất bắt mắt, mắm hội đủ mùi vị, có vị mằn mặn của muối, vị béo, bùi của giềng, vị ấm nóng của gừng… Giờ đây, mắm cáy Bình Lục đã trở thành một đặc sản độc đáo.Bún cá rô đồng: Món đặc sản Hà Nam này cuốn hút người ăn nhờ lớp thịt vàng ruộm xen lẫn màu xanh của rau cải, vị ngọt thơm của nước dùng… Món ăn này thơm ngon bởi nguyên liệu là cá rô đồng “chính hiệu” của vùng quê chiêm trũng chứ không phải cá rô phi, cá rô lai được bán đại trà trong các chợ. Món bún Tái Kênh: Món bún này được người thợ chế biến rất tỉ mỉ, chế biến qua nhiều giai đoạn (ngâm gạo, xay gạo, nhào nặn bột, luộc, giã) theo bí kíp riêng. Cuối cùng sẽ có thành quả là những lá bún, vắt bún ngon lành. Quýt Lý Nhân với đặc trưng là quả dẹt, vỏ giòn, mỏng, khi chín màu vàng ươm, bên trong mọng nước và bên ngoài vỏ có nhiều tinh dầu. Nếu dùng tay bóc vỏ thấy mùi thanh mát tỏa ra dễ chịu. Quýt Lý Nhân ngày trước từng dùng làm đặc sản tiến vua và ngày nay không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Chuối Ngự Đại Hoàng: Chuối ngự ở vùng này không giống như chuối ngự trâu quả to, ăn nhạt. Với đặc trưng là buồng chuối khá nhỏ nhưng rất đẹp, quả căng tròn, vàng óng, cuống xanh, đầu ruồi có 3 chiếc tua cong đẹp mắt. Khi ăn chuối có vị ngọt, hương thơm, càng ăn càng thấy ngon. Bánh đa Kiện Khê: Sở dĩ bánh đa Kiện Khê được nhiều người yêu thích là bởi bánh thơm, giòn, béo ngậy và đậm đà hơn những nơi khác. Có được điều đó là do thợ làm bánh kỹ càng, cẩn thận trong từng khâu chế biến, đặc biệt là việc chọn gạo và một số nguyên liệu khác như vừng, lạc, dừa…Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "6 món ăn vặt trong ngày Tết sẽ mang đến vận may mắn cả năm". Nguồn: Yan.

